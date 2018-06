Der Schriftsteller Milan Kundera erinnert in einem; Aufsatz über den Kafka-Verfilmer Fellini daran, Franz Kafka habe in seinem Roman „Amerika“ auf genialische Weise das „Wesen der Technik“ getroffen: „Die Welt im Schloß ist archaisch, und dennoch regiert in ihr die Technik: in dieser Welt wird der Mensch von Kräften beherrscht, denen er nicht mehr gewachsen ist.