Inhalt Seite 1 — Kein Spielraum Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZEIT: CDU-Generalsekretär Geißler will trotz leerer Kassen des Bundes die Leistungen für Familien mit Kindern in dieser Legislaturperiode verbessern. Was hält die FDP davon?

Lambsdorff: Vor dem Hintergrund des Haushaltsdefizites, das wir für 1988 erwarten und das wir nach Beschluß der Bundesregierung und der Koalition 1989 verringern wollen, ist gegenwärtig ein Spielraum für irgendwelche neuen oder die Erhöhung alter Leistungsgesetze nicht zu sehen.

ZEIT: Geißler beruft sich aber auf eine Koalitionsvereinbarung vom Frühjahr 1987. Dort seien sowohl das höhere Kindergeld als auch die Verlängerung von Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld definitiv beschlossen worden.

Lambsdorff: Nichts ist definitiv beschlossen worden. Warum sonst hätten wir gesagt, das verschieben wir in die zweite Hälfte der Legislaturperiode? Das haben wir natürlich aus dem Grunde getan, weil niemand im Frühjahr 1987 übersehen kann, wie der finanzielle Spielraum im Sommer 1989 aussehen wird.

ZEIT: Geißler meint ja, daß es durchaus finanziellen Spielraum gibt. Für die Steuerreform sei schließlich auch Geld da.

Lambsdorff: Wir haben die Steuerreform gemeinsam beschlossen und sind gemeinsam der Überzeugung, daß es ein Kernstück der Politik der Koalition ist. Die Forderung, die Steuerreform zu kürzen oder umzugestalten, ist eine sozialdemokratische Forderung. Wenn der Generalsekretär der CDU nun eine sozialdemokratische Politik machen will, muß er das bitte mitteilen.

ZEIT: Schon 1985, als es um die Einführung von Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub ging, hat sich die FDP gegen die Pläne des damaligen Familienministers Geißler heftig gewehrt. Gehören für die Freien Demokraten Transferleistungen an die Familien grundsätzlich zu den Subventionen, die im Prinzip abgebaut werden sollten?