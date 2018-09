Von Dieter Buhl

Noch haben Amerikas Wähler keinmal gesprochen, da entbrennt bereits der Streit über ihre möglichen Voten. Ist ihrer Wahl zu trauen, können sie überhaupt eine vernünftige Entscheidung treffen? Wie alle vier Jahre steht der ebenso langwierige wie komplizierte Ablauf der Präsidentenwahl zur Debatte. Nicht nur Amerikaner kritisieren das Ausleseverfahren für den künftigen Mann im Weißen Haus. Auch deren Verbündete beobachten skeptisch einen Wahlprozeß, der dem Verlangen nach Erfahrung und Größe an der Spitze der westlichen Supermacht wieder einmal schier unüberwindbare Hindernisse entgegenzustellen droht. Zum Auftakt der Vorwahlen in der übernächsten Woche drängen sich deshalb Erkenntnisse wie die des britischen Historikers und Diplomaten James Bryce auf; sie dämpfen die Erwartungen. Große Politiker sind ohnehin rar, so seine Meinung, vor allem aber raubten ihnen die Absonderlichkeiten des amerikanischen Wahlsystems jede Aussicht auf den Sieg.

James Bryce fällte sein Urteil Ende des vergangenen Jahrhunderts. Dies gewährt zumindest die tröstliche Gewißheit, daß die Bedenken über die Modalitäten der Präsidentenwahl nicht erst seit heute drücken. Wenn sie diesmal noch schwerer wiegen als gewöhnlich, so hat das einen doppelten Grund. Nicht nur scheint die übergroße Zahl der Bewerber jedes Glanzes und jener schier übermenschlichen Qualitäten zu entbehren, die noch jedesmal vom nächsten Präsidenten erhofft werden. Das Heer der Kandidaten stellt sich zudem einem Wettbewerb, der uferlos geworden und kaum mehr zu überblicken ist.

Was zur Jahrhundertwende als zaghafter Ansatz zu einer öffentlichen Beteiligung an der Kandidatenkür begann, sprengt 1988 alle Maße. 38 Bundesstaaten halten Vorwahlen (primaries) ab. In den übrigen wird in offener Parteiversammlung (caucus) oder nach anderen Ritualen über die Delegierten vorentschieden, die auf den nationalen Parteitagen der Demokraten wie der Republikaner im Sommer ihren Präsidentschaftskandidaten bestimmen sollen. Die Inflation bei den Vorwahlen könnte jene Graswurzel-Demokratie fördern, die nicht allein vielen Amerikanern als hehres Ziel vorschwebt. In Wirklichkeit aber verdeutlicht der primary-boom die Grenzen der Demokratisierung. Der Abgeordnete Morris Udall, ehemals selber demokratischer Präsidentschaftsbewerber, nennt das wuchernde Vorwahlgespinst nicht grundlos „eine der unglücklichsten Methoden, um den Führer der mächtigsten Nation der Erde zu wählen“. Damit fällt er ein weitverbreitetes Urteil über ein System, dessen verworrenes, von Staat zu Staat wechselndes Regelwerk kaum noch jemand versteht, das überdies die Politiker zu Oberflächlichkeit zwingt, wenn nicht zur Demagogie einlädt, und das im Zweifel dem falschen Kandidaten den Weg zum höchsten Amt ebnet.

Welcher Politiker kann es sich auch schon leisten, in jahrelanger Vorarbeit die Organisationen in den Vorwahlstaaten aufzubauen, die die wichtigste Voraussetzung für einen Erfolg sind? Wer von ihnen verfügt über das nötige Geld, um einen Dauerwahlkampf zu finanzieren? Wie muß der Bewerber beschaffen sein, der Monat um Monat durch Amerika hetzt und sich den geballten Wünschen der regionalen Interessengruppen aussetzt? Zyniker behaupten, nur arbeitslose Egomanen könnten sich noch die Teilnahme am Präsidentenrennen leisten. Das boshafte Aperçu unterschätzt zwar das Feld der diesjährigen Aspiranten, dem neben dem Vizepräsidenten namhafte Senatoren und Abgeordnete angehören, aber es trifft den Kern des Problems.

Viel Zeit zur Erfüllung ihrer Washingtoner Pflichten bleibt den wahlkämpfenden Mandatsträgern jedenfalls nicht. Ihr hektisches Engagement weckt deshalb auch Zweifel an einer der sonst so zeitlosen Beobachtungen des Amerika-Kenners Alexis de Tocqueville. Er konstatierte vor rund 150 Jahren: „Es hat sich noch niemand gefunden, der sein Leben und seine Ehre aufs Spiel gesetzt hätte, um Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.“ Die Kandidaten ’88 laufen zumindest Gefahr, beides überzustrapazieren. Ihre Wählerhatz, von morgens bis nachts durch Schnee und Eis, stellt ihre Gesundheit auf eine fast lebensgefährliche Probe. Der Wahlkampf in den entlegensten Winkeln und vor den eigensüchtigsten Wählergruppen verlangt gleichzeitig so viele Verrenkungen und Zugeständnisse, daß auch die Reputation der politischen Handlungsreisenden in eigener Sache leicht Schaden nehmen kann.

Als Test der Präsidentschaftsanwärter auf Leib und Seele kann somit die Auslese nach dem Vorwahl-Prinzip durchaus dienen. Das Risiko liegt in der Häufung der primaries und in ihrer unvorhersehbaren Dramaturgie. Es stellt sich schon beim Auftakt in Iowa am 8. Februar ein. Die Republikaner und Demokraten, die dort nach verzwickten Riten über die Präsidentschaftskandidaten befinden, sind keine repräsentative Wählerschaft. Zwar liegt Iowa im Herzen der Vereinigten Staaten, aber seine rund drei Millionen Einwohner bilden keinen amerikanischen Mikrokosmos. In Amerikas Kornkammer leben weitaus mehr Weiße und Wohlhabende, gleichzeitig weniger Arbeitslose und Analphabeten als im durchschnittlichen US-Bundesstaat. Dennoch spielen die Mittelwestler eine Schlüsselrolle, weil sie (nach wenig beachteten Entscheidungen in Hawai und Michigan) den Startschuß zum Präsidentschaftsmarathon geben. „Wer hat eigentlich die Leute von Iowa gewählt?“ ist deshalb eine Frage, wie sie nicht bloß die New York Times kürzlich stellte.