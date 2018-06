Nun hoffen sie wieder in Washington. Vielleicht, so rechnen sich die immer noch optimistischen Nahost-Strategen in der amerikanischen Hauptstadt aus, hat der Aufstand in Westjordanien und im Gaza-Streifen doch auch einen positiven Effekt, trotz all dem Schrecken der letzten zwei Monate: daß in die seit über einem Jahr festgefahrenen Bemühungen um eine Gesamt-Friedensregelung für den Nahen Osten noch einmal Bewegung kommt.