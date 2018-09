Inhalt Seite 1 — Werben für die Sache der Kumpels Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian Wernicke

Essen, Ende Januar

Seine schwarzen Schafe sind ihm die liebsten: Für die Kumpel, die mit einem Gemisch aus Schweiß und Kohlenstaub auf der Haut aus der Grube zu Tage fahren, setzt sich der Ruhrbischof seit nunmehr dreißig Jahren ein. Er spricht ihre Sprache, nicht nur ihren Dialekt. Er teilt ihre Leiden und Leidenschaften – Fußball, vor allem das Schicksal von Schalke 04. Und solange die Gesichter der Grubenarbeiter am Feierabend noch schwarze Schatten tragen, treibt Bischof Dr. Franz Hengsbach, Hirte von 1,15 Millionen Katholiken im Bistum Essen, eine Sorge weniger um.

Seit seiner Inthronisation als erster Bischof des 1958 geschaffenen, kleinsten Bistums der Bundesrepublik sieht sich der heute 77jährige Hengsbach von der Angst um die Arbeitsplätze an Rhein und Ruhr herausgefordert. In den sechziger Jahren, als das Revier eine erste Welle des Zechensterbens erlebte, marschierte er vor schwarzen Fahnen und roten Transparenten an der Spitze von Demonstrationszügen. Mit seinem Satz „Die Kirche darf nicht wie ein stummer Hund dastehen, wenn es um die Rechte der Menschen geht“, stellte er sich als entschiedener Vertreter des deutschen Sozialkatholizismus vor. Heute, da die parallele Strukturkrise von Kohle und Stahl jeweils rund 30 000 Familieneinkommen gefährdet, bangt Hengsbach mehr denn je: „Die Krise wächst und geht tiefer. Die Reaktionen werden härter und drohen da und dort fast außer Kontrolle zu geraten.“

Vor Augen hat der Bischof dabei die jüngsten Protestaktionen in Duisburg-Rheinhausen. Verbitterte Stahlarbeiter bewarfen vor Beginn eines ökumenischen Gottesdienstes im Walzwerk der Krupp-Hütte Arbeitsminister Norbert Blüm mit Eiern; einige versuchten in ihrer Wut sogar, den CDU-Politiker mit Füßen zu treten. Gewerkschafter und Geistliche vor Ort bedauerten diese Übergriffe einhellig; doch Hengsbach beruhigt sich dabei nicht. Im Gegensatz zum Image des roten „Arbeiter-Bischofs“ prägt den Kirchenführer ein zutiefst konservatives Denken – im buchstäblichen, nicht im ideologischen Sinne des Wortes. Hengsbach würde gewiß die Kritik seines langjährigen Gesprächspartners Blüm unterschreiben, die Kirche dürfe sich nicht als „Ersatz-IG-Metall“ gebärden. Wie Wirtschaftsminister Martin Bangemann befürchtet er, spektakuläre Straßenblockaden und das flackernde Feuer der Mahnwachen schreckten „Leute von draußen ab, hier zu investieren“. Angesichts des Engagements von Pfarrern beider Konfessionen in Rheinhausen, wo sich ein ganzer Stadtteil im Kampf gegen einen übermächtigen Konzern sieht, legt Hengsbach seine Stirn in Falten: „Wahre Solidarität ist für mich nicht Klassenkampf, sondern Klassensolidarität.“

Die Rheinhausener Protestformen bereiten ihm sichtlich Unbehagen. Das vielzitierte Wort eines katholischen Gemeindepfarrers an den Krupp-Konzern „Die Villa auf dem Hügel ist erst dann in Gefahr, wenn die Hütte in der Ebene bedroht ist“, klingt zu schrill in den bischöflichen Ohren. Im Betriebsratsbüro des Noch-Stahlwerkes ist man denn auch „nicht so unglücklich darüber“, daß die linksrheinische Gemeinde formal schon zum Sprengel des Münsteraner Bischofs Reinhard Lettmann gehört: „Der steht voll hinter uns. Hengsbach kümmert sich ja wohl doch mehr um die Kohle als um den Stahl.“

So groß ist die Distanz zwischen den Malochern am Rhein und dem Bischof an der Ruhr denn freilich doch nicht. Im eher schlichten Dienstgebäude am Rande der lärmenden Essener Fußgängerzone erklärt Hengsbach zahllosen Gesprächspartnern aus Politik und Wirtschaft, auf welcher Seite er in der Krise steht: „Wir wären keine echten Seelsorger, wenn wir die Not der Betroffenen nicht als unsere eigene empfänden.“ Am Fall Rheinhausen stört ihn besonders, wie der Krupp-Vorstand lange Zeit vermeintliche Stillegungspläne dementierte, gleichzeitig aber hinter dem Rücken der Gewerkschaften das Aus für die Hochöfen vorbereitete: „Die Menschen hier im Revier halten Wort und erwarten, daß auch die andere Seite sie achtet.“ Ein mildes Lächeln ergänzt den strengen Blick aus den Augenwinkeln: „Man darf sie nicht betuppen.“