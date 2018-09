Moskau will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Am 15. Mai, so erklärte Michail Gorbatschow, könne der Abzug der sowjetischen Interventionstruppen aus Afghanistan beginnen. Innerhalb von zehn Monaten will der Generalsekretär seine Soldaten vom Hindukusch in die Heimat zurückholen.

Zweifel an diesem Zeitplan sind angebracht. Als Vorbedingung für den Rückzug verlangt Gorbatschow bis Mitte März eine Friedensregelung zwischen dem Regime in Kabul und den von Pakistan vertretenen islamischen Widerstandsgruppen. Die Mudschaheddin jedoch sperren sich gegen jeden Kompromiß mit Moskaus verhaßtem Statthalterregime. Sie wollen die ganze Macht in Afghanistan. Druck aus Washington könnte sie zu Zugeständnissen zwingen. Doch die amerikanische Regierung will zunächst sowjetische Vorleistungen sehen. Außenminister Shultz hat die Einstellung der Militärhilfe an die Mudschaheddin von „unumkehrbaren“ Schritten der Sowjets abhängig gemacht.

Gorbatschow ist es offenbar ernst damit, das afghanische Abenteuer zu beenden. Doch einen Rückzug um jeden Preis kann er sich nicht erlauben. Er hat die demütigenden Bilder von der überstürzten Flucht der Amerikaner aus Saigon gewiß nicht vergessen. Die „Wunde“ Afghanistan, so steht zu befürchten, wird noch lange bluten.

M. N.