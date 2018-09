Inhalt Seite 1 — Der Khomeini von Köln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln

Die beiden Herren im Pkw machen keine Anstrengung, ihre Anwesenheit zu verbergen. In angemessener Entfernung, aber ohne besondere Vorsicht, beobachten sie das Gebäude und verzeichnen jeden türkischen Jungen und jedes türkische Mädschen, die an diesem Morgen das Haus verlassen – ein Strich für jedes Kind. Gegen Mittag werden die städtischen Beamten wieder da sein, ihre Strichliste herausholen und notieren, wieviele türkische Minderjährige das Haus im Kölner Norden dann wieder betreten.

Die ungewöhnliche Anhänglichkeit der Kölner Behörden gegenüber den türkischen Kindern in der Delmenhorster Straße 20b hält nun bereits über ein Jahr an. Der Grund: Das „Internat für muslimische Jugendliche“, in dem über hundert türkische Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Bundesgebiet in vier Jahren zu islamischen Geistlichen ausgebildet werden sollen, entspricht nicht gerade den Vorstellungen des bundesdeutschen Jugendschutzes und abendländischer Kindererziehung. Im September vergangenen Jahres fürchteten das nordrhein-westfälische Landesjugendamt und die Stadt Köln sogar so sehr um „das leibliche, seelische und geistige Wohl“ der jungen Muslime, daß sie die sofortige Schließung der „klösterlichen Gemeinschaft“ anordneten. Seitdem ist die „Kaderschule mit eiserner Disziplin“, wie die Stadtverwaltung das Internat einstuft, erst recht ein ungelöstes Problem, das nunmehr auch Polizei und städtischen Ordnungshütern Kummer bereitet.

Formal begründeten die amtlichen Jugendschützer die Heimschließung damit, daß die Träger der Einrichtung trotz behördlicher Aufforderung weder pägadogisch ausgebildete Betreuer anstellten noch ein pädagogisches Konzept vorlegten. Noch mehr aber irritierte sie die islamisch-fundamentalistisch am Iran ausgerichtete Erziehung der Kinder. Dabei wissen die Ordnungshüter bis heute nicht genau, was sich in dem in einem trostlosen Industriegebiet gelegenen Heim letztendlich abspielt. Nicht einmal die genaue Zahl der minderjährigen Bewohner ist amtlich.

Hartnäckig halten sich hingegen Gerüchte über paramilitärische Ausbildung und körperliche Züchtigung. Blutrünstige Videos, die den Krieg des Iran gegen den Irak verherrlichen, sollen ebenso zum Internats-Programm gehören wie der Drill zu exakten Korankenntnissen. Und der verehrte Iran gar soll die monatliche Miete von 12 000 Mark für das früher als Asylantenheim genutzte Haus zahlen. Vermutungen allesamt, die die Heimleiter freundlich, aber bestimmt, zurückweisen. Die jungen Muslime selbst sind verschwiegen. So stützt sich der behördliche Argwohn auf die Ansichten des türkischen Predigers Cemalettin Kaplan. Sein „Verband der Islamischen Vereine und Gemeinden“ hat das Internat gegründet. Der Khomeini von Köln, wie ihn seine Gegner nennen, gilt als der radikalste unter den türkischen Fundamentalisten, die Köln in den vergangenen Jahren zu ihrem Zentrum in Europa ausgebaut haben.

Der 61 Jahre alte religiöse Eiferer will die Türkei nach iranischem Vorbild in eine islamische Republik umwandeln. Der türkische Staat habe sich mit seiner „widerwärtigen Demokratie wie eine Kobra auf dem Feld der Märtyrer, dem islamischen Boden Anatoliens, breitgemacht“, ereifert sich Kaplans Missionsblatt Tebling („Verkündigung“) und ruft zum Umsturz des Unglaubensregimes in Ankara auf.

Wegen seiner Haßtiraden gegen die laizistische „gottlose türkische Republik“ wurde der Hodscha 1981 als Mufti (oberster Religionsbeamter) der Provinz Adana vorzeitig in den Ruhestand geschickt und in die Bundesrepublik ausgebürgert. Seitdem klebt auch der Verfassungsschutz an den Fersen der Kölner Khomeini-Kopie. So warnt der nordrhein-westfälische Verfassungsschutz seit 1985 vor den Aktivitäten des Predigers. Das Kölner Verwaltungsgericht verbot ihm inzwischen sogar, von seinem Exil aus weiterhin zur Gewalt aufzufordern. Solche Aufrufe seien nicht von den Grundrechten der Religions- und Meinungsfreiheit gedeckt; übrigens ist der streitbare Mann längst als Asylant anerkannt. Die Jugendschützer jedenfalls sind überzeugt, daß diese Ideen des Hodscha die eigentliche Gefahr für die jungen Türken sind und die Minderjährigen im Heim daher „in einer mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland nicht übereinstimmenden Weise beeinflußt werden, und zwar so gravierend, daß das Wohl der Kinder und Jugendlichen gefährdet erscheint“.