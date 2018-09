Inhalt Seite 1 — Der stille Tod Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am liebsten möchte ich gar nicht darüber reden“, sagt die Frau und rückt zwischen Daumen und Zeigefinger ihre Brille auf der Nase zurecht. „Es ist ja wirklich nicht so, daß ich gerne damit aufhöre. Aber Sie sehen ja, es hat keinen Zweck mehr.“ Sie öffnet die Schublade in ihrer Ladenkasse und zeigt auf die wenigen Geldscheine, die in den schmalen Fächern nebeneinander liegen. Ein paar Zehner, einige Zwanziger, zwei Hände voll Kleingeld. „Manchmal frage ich mich schon, warum ich den ganzen Tag hier auf den Beinen gestanden habe.“

Dieser Tage wird sie den Lebensmittelladen in dem kleinen Dorf schließen: Nach 39 Jahren, zu einem runden Jubiläum hat es also nicht mehr gereicht. Als sie mit dem Geschäft damals begann, stand über vielen ähnlichen Läden noch das Wort von den „Kolonialwaren“. Über ihrem nicht. Da hatte an der Tür immer in kleinen Buchstaben ihr Name gestanden. Und daneben, auf der Fensterscheibe, viel größer die Sonderangebote, die sie gerade hatte.

39 Jahre lang war sie an sechs Wochentagen morgens aufgestanden, wenn die Uhr von der Kirche nebenan Sechs schlug. Bis Sieben mußte sie die Kisten mit dem Gemüse und dem Obst dann in das kleine Schaufenster gestellt haben und auf die paar Treppenstufen, die zur Straße herunterführen. Ein Gutes noch, daß sie nicht in die Markthalle zu fahren brauchte wie die meisten ihrer Kollegen in der Großstadt. Denn vieles von dem, was da rot und gelb und grün in den Steigen lag, stammte aus dem eigenen Garten oder jedenfalls aus dem Dorf. Aber trotzdem hatte sie, jahrein, jahraus, so manches schleppen müssen, vor allem die Kisten mit Bier oder Sprudelwasser. Ihr Mann konnte ihr da nicht allzuviel helfen – er mußte ja, nicht viel später, aufs Amt.

Um Sieben kamen dann die ersten Kunden, die Bild-Zeitung mußte frisch sein wie die paar Brötchen, die der Bäcker ihr herüberbrachte. Ein Dorf steht früh auf. So ein Rhythmus geht in Fleisch und Blut, lange bevor 39 Jahre um sind.

Die Hausfrauen, die kamen dann allerdings erst später. In einem Dorf gibt es immer noch viele Frauen, die nicht arbeiten gehen. Und es gibt viele Männer, die mittags von der Arbeit zum Essen nach Hause kommen. Früher hatte sie ihr Teil dazu beigetragen, daß da etwas auf dem Tisch stand. Von Supermärkten war noch nicht die Rede, und da es nur wenige Autos gab, fuhr auch nur selten jemand zum Einkauf in die nahe Kleinstadt. Da war dann die Kasse abends schon gut voll, und der Zwölf-Stunden-Tag hatte sich ausgezahlt, wenn sie die Treppe zur Wohnung hochging, um für den Mann und die Tochter selbst etwas zu kochen. Damals gab es noch die Preisbindung, erinnert sie sich. „Bei jeder Tafel Schokolade wußte ich, ohne viel zu rechnen, was ich verdiene – und heute?“

„Heute“, sagt sie, „gucken alle auf die Pfennige. Und ich kann doch nicht genauso billig sein wie die Großen in der Stadt.“ Natürlich kann sie das nicht, bei den kleinen Mengen, die der große Lieferwagen für sie auslädt. Der hielt früher oft vor ihrer Tür und versperrte für zehn Minuten fast die ganze Straße. Zuletzt kam er noch ein- bis zweimal in der Woche, mehr brachte sie beim besten Willen nicht mehr unter die Leute.

Freilich, es gibt die Tiefkühltruhe, die in dem kleinen Laden einen Teil des Raumes einnimmt. Aber es gibt auch das unerbittliche Verfallsdatum auf all den Deckeln und Verpackungen. „Glauben Sie mir“, sagt sie, „ich mußte zuletzt ja so vieles wegwerfen, weil die Leute immer auf den Deckel gucken.“ Sie versteht ja, daß sie schon lange kaum noch Waschmittel verkauft oder Hundefutter. „Das gibt’s woanders doch so viel billiger.“ Aber sie findet es nicht richtig, daß sie zuletzt sozusagen nur noch für die Petersilie gut war. Zu ihr kamen die Kunden auch abends spät noch, wenn sie beim Einkauf in der Stadt etwas vergessen hatten. Und dann waren sie manchmal richtig ärgerlich, wenn sie gerade das nicht da hatte. „Aber wie soll ich denn noch ein Lager haben, wo so wenig geht?“