Italien, Sehnsucht der Deutschen – dorthin reisten früher die Dichter und ihre Gesellen (und Früh-Hippies wie der Taugenichts). Die Philister aber trugen Schlafrock und Pantoffeln und blieben zu Hause. "Italien ist ein schönes Land", schrieb Eichendorff, "da sorgt der liebe Gott für alles, da kann man sich im Sonnenschein auf den Rücken legen, so wachsen einem die Rosinen ins Maul..." Als eineinhalb Jahrhunderte später Rolf-Dieter Brinkmann kam, war die Schönheit schon dahin: "Auch ich in Arkadien!‘ hat Goethe geschrieben, als er nach Italien fuhr. Inzwischen ist dieses Arkadien ganz schön runtergekommen und zu einer Art Vorhölle geworden." Italien vermochte die Sehnsucht der Dichter nun nicht mehr zu stillen.

Inzwischen zersiedelte die bundesdeutsche Funktionselite die Toskana, aus den Caprifischern waren Gastarbeiter geworden, und die Philister zogen karawanenweise statt mit Schlafrock und Pantoffeln mit Schlauchbooten und Leberwurstdosen gen Italien. Die Adria? "nix wie a Salzwasser, und der Mond scheint einem ins Gsicht; für des Geld, des ich da ausgeb, haltens mich am Wörthersee für einen Ausländer", nörgelte schon Qualtingers Spießer Travnicek, eine Vorstudie zum "Herrn Karl". Die Travniceks, die Müllers und die Tegtmeiers kamen und gebrauchten "Italien" als Synonym für Rimini und Riccione, während die gestreßten Besitzbürger in den Küchen ihrer toskanischen Bauernhöfe als Hobbyköche Nudeln nach Art des Landes zubereiteten. Auch ihr italienischer Traum, meist "fine del paese", am Ende des Dorfes gelegen, verkörperte zugleich das Ende einer Sehnsucht.

Dieses Ende dauert an. Das Bild vom Teutonen-Grill geht ins dritte Jahrzehnt. Der Massentourismus hat den Beweis erbracht, daß Reisen nur selten bildet und kein Meer dieser Welt den engen Horizont des deutschen Kleinbürgers entgrenzt. Gerhard Polts und Hanns-Christian Müllers Film "man spricht deutsh" hätte schon vor zwanzig Jahren gedreht werden können und ist heute so aktuell wie damals.

Familie Löffler aus Ampermoching macht Urlaub in Italien. Wie jedes Jahr sind sie nach Terracina gefahren, eine Autostunde südlich von Rom. Auch dort ist der Strand inzwischen verdreckt, trinkt man "Filtercaffe deutshe Art", hört man am Strand "Bayern Drei". Ihren letzten Urlaubstag, den der Film protokolliert, verbringen die Löfflers damit, ihren reisefertig bepackten Volkswagen vom Strand aus zu observieren. Schließlich gibt es in Italien "viele Italiener".

Erwin Löffler (Gerhard Polt) verbraucht seine ganze Puste für die Luftmatratze, und auch seine Frau Irmgard (Gisela Schneeberger) hat nicht verstanden, was das heißt: "When in Rome do as the Romans do". Sie hat der Welt vor neun Jahren ein Kind geschenkt: Heinz-Rüdiger (Thomas Geier), ein speckiges Kleinmonster, das die Tiere, des Meeres quält und zu blöde ist, ein Eis in der Hand zu halten. Heinz-Rüdiger durchpflügt den teerverschmutzten Sand wie ein Ebenbild seines elefantenhaften Vaters. Erwin Löffler – das sind im Grunde zwei Zentner Tumbheit auf Urlaub. Erwin ist vor allem mißmutig, und deshalb ist Irmi ständig damit beschäftigt, den Urlaub zu retten und alles schön zu finden. "Hier ist’s wunderschön", sagt Irmi, "also hier ist es andauernd schön, ja, schön." – "Occupendo", sagt sie, wenn sie ihren Strandplatz gegen ein italienisches Ehepaar verteidigt. Man spricht italienisch.

In der Hitze des Sommers verfallen die Löfflers immer wieder in Tagträume, meist erotische Aberrationen. Einmal verschlägt es Irmi auf die Jacht eines Kulturplayboys (Werner Schneyder), der in einem Barbera d’ Asti, Jahrgang ’74, das "Blut der Etrusker" vermutet, und nicht versteht, daß das "begnadete Volk" Italiens "nicht in der Lage ist, mit Sauerteig umzugehen". Wir blicken auf ein tiefblaues Meer und eine blütenweiße Jacht und hören Irmi im Tagtraum antworten: "Wissens, das san einfach Mängel da herunten in Italien, mit denen muß man leben." Selbst die Träume der Löfflers sind Klischees. Auch in diesem Polt-Film ist alles (wie schon in "Kehraus") "fast wia im richtigen Leben".

Aber ein Manko bleibt. Ein Satiriker ist zur Schärfe, nicht zur Nachsicht verpflichtet. Wenn Irmi sich etwa als Miß Paradiso träumt, steht sie bei Polt und Müller wie ein malträtierter Engel da, blitzsauber, strahlend vor Glück und Unschuld (und eigentlich bedauernswert). Dabei ist es doch so: an dem Strand, an den man sich bettet, dort liegt man. Der Film erzählt nichts davon, daß die Löfflers auch außerhalb Italiens Ignoranten sind. Sie sind die Mehrheitskarawane, haben ihren Kanzler, ihr Italien, ihre Leberwurst. Von Qualtingers Bissigkeit und seinem Travnicek kann man in diesem Polt-Film nur träumen.