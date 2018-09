Inhalt Seite 1 — Das teure Gift Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Bernhard Lutz

Geht man vom Treiberhof bei Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis nach Westen Richtung Plankstadt spazieren, fällt einem vor allem das Kraut auf: Acker für Acker prächtige Kohlköpfe und Steckrüben, als wüchsen sie hier schon immer. Doch nur fünf Meter unter Kraut und Rüben tickt eine chemische Zeitbombe, die die Gemeinde Eppelheim und die Stadt Mannheim in naher Zukunft vor große Probleme stellen könnte. Bei Grundwassermessungen unterhalb dieses ehemaligen Kiesgrubengeländes ermittelten Wissenschaftler vom Engler-Bunte-Intitut der Universität Karlsruhe pro Kubikmeter Wasser Werte von mehr als 100 Milligramm des giftigen Chlorkohlenwasserstoffes Trichloräthylen, „Tri“ genannt. Und von Dichloräthylen, einem Tri-Abbauprodukt, wurden gar Werte von 280 Milligramm pro Kubikmeter Wasser gemessen. Das Bundesgesundheitsamt hält bei Chlorkohlenwasserstoffen insgesamt 25 Milligramm pro Kubikmeter Wasser für noch vertretbar, doch die Experten der Internationalen Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rhein-Einzugsgebiet empfehlen einen Grenzwert von 10 Milligramm pro Kubikmeter; der EG-Richtwert liegt bei fünf Milligramm pro Kubikmeter. Die verschmutzten Grundwasserströme fließen genau auf das Wasserwerk in Mannheim-Rheinau zu, das 200 000 Menschen mit Trinkwasser versorgt.

.Veröffentlicht wurden die Meßergebnisse in einer Pilotstudie des Landes Baden-Württemberg über „Grundwassergefährdung durch Altablagerungen“. Trichloräthylen ist in Reinigungs- und Lösungsmitteln enthalten. Gelangt Tri über das Trinkwasser in den menschlichen Körper, lagert es sich im Fettgewebe ein und schädigt besonders Leber und Nieren. Die ständige Einnahme von Tri kann laut Angaben der Landesanstalt für Umweltschutz in Karlsruhe Kopfschmerzen bis zur Bewußtlosigkeit hervorrufen sowie zu Abmagerungen führen.

Die Verschmutzung des Eppelheimer Grundwassers geht auf die fünfziger und sechziger Jahre zurück, als insgesamt drei Gemeinden und rund 20 Firmen, darunter einige Chemieunternehmen, ihren gesamten Müll in mehrere Eppelheimer Kieslöcher füllten. Die rechtliche Grundlage dafür bildeten sogenannte Gestattungsverträge „zur Ablagerung und Verbrennung von Betriebsabfällen“. Die monatliche Pacht betrug 125 Mark. Die Verträge enthielten keine Angaben über die Art und Beschaffenheit des Abfalls. An eine Gefahr für das Grundwasser dachten die Politiker damals nicht. Bis zum Abfallbeseitigungsgesetz im Jahr 1972 gab es „keine geordnete Abfallwirtschaft“, betont der grüne Kreisrat Werner Aust heute.

Von 1979 an schrieben Zeitungen über die Grundwassergefährdung durch leichtflüchtige Chlorkohlenwasserstoffe. Ende 1980 berichtete daraufhin ein Eppelheimer Bürger der örtlichen Polizei von „Giftmüllablagerungen“ auf dem Gelände einer ehemaligen Eppelheimer Kiesgrube. In der Zeit zwischen 1963 und 1965 seien dort zirka 50 Metallfässer mit der Aufschrift „Vorsicht Gift“ und einem Totenkopf abgelagert worden. Fassungsvermögen: jeweils 200 Liter, Er habe sich damals selbst davon überzeugt, daß die Fässer voll waren, gab der Informant zu Protokoll. Weitere Zeugen, darunter Gemeindearbeiter, bestätigten dem Wasserwirtschaftsamt die Giftablagerungen. Auf einem Luftbild aus dem Jahre 1967, als die Kiesgruben noch offen waren, sind die Fässer ebenfalls zu erkennen. Unklar ist bis heute ihre genaue Lage, die Zeugen gaben verschiedene Stellen an. Vermutlich ist die gesamte Kiesgrube mit Fässern gefüllt.

Im September 1984 gab das baden-württembergische Umweltministerium die erwähnte Studie in Auftrag. Am Beispiel der Eppelheimer Altlasten sollte ein „einheitliches Konzept“ zur Sanierung belasteter Gebiete entwickelt werden. Denn von den mehr als 6500 ehemaligen Müllkippen, die bisher in Baden-Württemberg bekannt sind, liegen 1200 im Einzugsbereich nutzbarer Grundwasservorkommen.