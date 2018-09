Inhalt Seite 1 — Botha schlägt zu Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Im März 1960 nahm die Polizei im südafrikanischen Sharpeville willkürlich eine Demonstration von Schwarzen unter Feuer, es gab 69 Tote und 180 Verletzte. Damals – vor 28 Jahren – stand an dieser Stelle ein Bericht, den ich aus Johannesburg durchgegegeben hatte. Sein Schluß: "Wenn es für große Teile der Bevölkerung – für die Majorität – nicht möglich ist, auf normale Weise, also im Parlament oder in der Presse, ihre Meinung oder ihr Mißfallen kundzutun, dann bleibt eben nur die Demonstration. Den Demonstranten aber bleiben als Ultima ratio nur die Steine und dem Staat unter solchen Umständen nur die Polizei. Armer Staat, arme Schwarze – und arme Weiße, denen nichts Besseres einfällt."

Bis heute ist der südafrikanischen Regierung nichts Besseres eingefallen. Man könnte die neuesten Ereignisse mit denselben Worten kommentieren. Der einzige Unterschied: Klima und Umstände sind inzwischen von Stufe zu Stufe schlechter geworden. Jedesmal, wenn Unruhen auf brutale Weise von der Polizei zusammengeschlagen und anschließend neue, repressive Gesetze erlassen worden sind, haben sich die Schwarzen nur noch fester zusammengeschlossen.

Bis zu den blutigen Ereignissen von Sharpeville hatte sich der ANC (African National Congress) um friedliche Veränderungen bemüht, um Neuverteilung des Landes, um Demokratie ohne Rassenunterschiede. Erst nach zwanzig vergeblichen Jahren kam der Entschluß zum Widerstand mit Gewalt. Die Regierung legte daraufhin den ANC in Acht und Bann.

Das nächste Glied in der Teufelskette: Die Opposition sammelt ihre Kräfte in der Black-Consciousness-Bewegung. 1976 kommt es zum Aufstand der Schüler in Soweto, der sich über das Land ausbreitet: Siebenhundert Schwarze, darunter viele Kinder, werden getötet. Die Regierung bannt Black Consciousness und achtzehn weitere oppositionelle Organisationen. Daraufhin gründet die schwarze Opposition die UDF (United Democratic Front), einen Zusammenschluß von etwa sechshundert Splittergruppen, die nun zur kompromißlosen Opposition wird.

Als die Schwarzen feststellen, daß die neue Verfassung von 1984 zum erstenmal Repräsentanten der Inder und Mischlinge zum Parlament zuläßt, aber für sie – die Mehrheit des Landes – dort kein Platz ist, packt sie Zorn und Verzweiflung. In den Townships brechen wilde Aufstände aus, vor allem unter der politisierten Jugend: Blut fließt, Häuser brennen, das brutale necklacing wird erfunden. Folge: Die Regierung ruft im Sommer 1986 den Ausnahmezustand aus, verhaftet Tausende von Schwarzen. Insgesamt waren es 1986/87 rund 40 000, darunter 8000 Kinder, die jüngsten elf Jahre alt.

Und jetzt, im Februar 1988, werden plötzlich aus blauem Himmel die letzten Führer, die noch in Freiheit sind, verhaftet und siebzehn Organisationen, darunter die UDF, gebannt. Es ist enthüllend, sich einige von ihnen vor Augen zu führen: