Lange Zeit lief es nicht gut für mich – beinahe die ersten vierzig Jahre meines Lebens. Ich hatte finanzielle Probleme, ich hatte Probleme mit meiner Arbeit. Ich habe es nicht geschafft, weder als Schreiber noch als irgend etwas anderes. Es war eine schwierige Zeit, emotional und psychologisch; ich hatte die Vorstellung, etwas Besonderes zu sein, weil ich nirgendwo zählte. Aber dann, mit „Hundert Jahre Einsamkeit“, wendete sich das Blatt. Jetzt läuft alles, ohne daß ich von irgend jemandem abhängig wäre. Natürlich habe ich noch alles mögliche zu tun. Ich muß jeden Morgen auf einem Fahrrad sitzen. Ich muß ewig Diät halten. Die eine Hälfte meines Lebens konnte ich nicht essen, was ich wollte, weil ich es mir nicht leisten konnte; die andere Hälfte, weil ich Diät halten muß.

Gabriel Garc3a Màrquez in einem Interview mit der „International Herald Tribune“, 26. Februar 1988

Alternative Lüste

Auf beispielhafte Art hat die Berliner AL die bundesdeutsche Pornodebatte beendet: praktisch. AL-Mitglieder kauften in einem Pornoladen unweit des Ku’damms ein und holten anschließend die Polizei. Zwei Staatsanwälte und vier Kriminalbeamte säuberten anschließend den Laden von Gewaltpornographie (Folterszenen mit Peitschen, Nadeln und Zigaretten) im Verkaufswert von rund 100 000 Mark. Der Vorgang ist richtungweisend, denn er zeigt, daß die Gesetze da sind und nur ein Vollzugsdefizit herrscht. Und so kann es uns nur freuen, wenn demnächst in den Chemiewerken die Einleitungen ins Grundwasser zurückgehen, wenn den Baulöwen die Hand des Gesetzes schwer auf die Schulter fällt, wenn sie gerade die Bestechungslisten in den Reißwolf stecken, wenn die Lärmterroristen mit ihren blockbusters abgeführt werden.

Aber die Freiheit! rufen die Liberalen. Das führt zur Zensur! rufen die Bücherfreunde. Und deshalb müsse man den Anfängen wehren.

Wer so redet, fürchtet, daß er im Zweifelsfall keinem Richter mehr klarmachen kann, wo der Unterschied ist zwischen Henry Miller und nackter Gewalt, fürchtet den starken Staat. Aber sollen wir aus Angst vor Zimmermann jede Zumutung tolerieren? Es gibt eine Allianz von Empirismus und Demokratie: Beide haben Prinzipien und trauen nur dem Einzelfall; beide neigen dazu, hinter Ja und Nein ein Komma (und ein Aber) zu setzen.

Bedauerlich