Raketen-Recycling

Den Abfall der Abrüstung sinnvoll nutzen – für diese Idee wirbt William C. Potter, Direktor des Center for International and Strategie Studies an der University of California. In Los Angeles entwarf der Professor den Vorschlag, all jene Raketen, die mit dem jüngsten Mittelstreckenabkommen in Ost und West überflüssig werden, für Frieden und Entwicklung in den Himmel zu jagen. Pershing II und SS-20 könnten ja nicht nur den Atomtod in Feindesland, sondern auch Satelliten in den Weltraum bringen: Nutznießer der doppelten Null-Lösung wären dann Länder der Dritten Welt, denen künstliche Himmelskörper aufziehende Unwetter und unentdeckte Bodenschätze melden würden. In welche Höhen könnten erst die später abzubauenden Langstreckenraketen solche elektronischen Entwicklungshelfer tragen?

Vereinsleben

„Jeder stark alleine;/ Stärker im Vereine/ Ist des Ganzen Bild“. Ob der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium Georg Gallus bei Friedrich von Schlegel nachgelesen hat, bevor er den Stellenwert unserer Vereine und den Elan ihrer Mitglieder würdigte? Stolz ist er jedenfalls darauf, mehreren solcher Gemeinschaften anzugehören, schließlich seien sie Stätten menschlicher Begegnung in einer Zeit „überbetonter Individualität und verkümmerter zwischenmenschlicher Beziehungen“. Gemeinden, Länder und Staat – sie alle brauchen Vereine als „Spiegelbilder unserer freiheitlichen Gesellschaft“. So sprach Georg Gallus auf einer Tagung der Landesgruppe Baden-Württemberg des Vereins für Deutsche Schäferhunde.

Goldrausch

Auf den Philippinen ist die Suche nach dem vermeintlichen oder wirklichen Schatz der japanischen Besatzungsarmee während des Zweiten Weltkrieges entbrannt. Der amerikanische Journalist Charles McDougald behauptet, ein Teil des gesuchten Goldes befinde sich seit langem im Besitz des gestürzten Diktators Ferdinand Marcos. Eine Menge weiterer Goldmünzen soll in einer ehemaligen Folterstätte der Japaner nahe Manila vergraben sein. Dort kamen bei der hektischen Suchaktion bereits zwei philippinische Arbeiter ums Leben. Gold aber wurde bisher nicht gefunden.

