SPD-Spitzenkandidat Dieter Spöri wirbt mit einem neuen Konzept um soziale Aufsteiger

Von Wolfgang Hoffmann

Den Typus eines strahlenden Siegers verkörpert er ganz sicher nicht, der Dieter Spöri, Spitzenkandidat der SPD für die Landtagswahl in Baden-Württemberg. Auch wenn die Wahlplakate mit dem jungen, sympathischen, dynamisch zupackenden, fast schon ein wenig zu attraktiven Spöri einen solchen Typus suggerieren möchten. So wie er sich da locker, mal im saloppen Trenchcoat, mal im dunklen Anzug, den Passanten empfiehlt, kann man ihn sich durchaus als Sieger vorstellen. Und auf dem Plakat sieht er auch so aus, als habe der SPD-Landesvorsitzende Uli Maurer, dem Spöri freundschaftlich verbunden ist, an ihn gedacht, als er die Anforderung an den Kandidaten postulierte: "Wer nicht siegen will, kann auch nicht gewinnen."

Auf Wahlveranstaltungen jedoch gibt er sich nicht als der typische Sieger. Der würde sich nicht so verlegen für den Beifall nach einer gelungenen Rede bedanken, wie Spöri das tut. Er weiß gar nicht recht, wohin mit seinen Händen, faltet sie, statt mit ihnen in die Menge zu greifen, sie damit wenigstens symbolisch zu umarmen. Sein jungenhaftes Lächeln wirkt noch etwas zu angestrengt, um wirklich Freude über den Beifall auszudrücken. Sich in der Menge zu sonnen ist seine Sache nicht. Wenn’s hochkommt, sagt er: "Es macht mir Spaß."

Selbstverständlich möchte auch Spöri gern siegen. Um wieviel schwerer muß es daher sein, den Leuten glaubhaft zu machen, daß er es will, da doch jeder weiß, daß er es dieses Mal gar nicht schaffen kann. Immerhin fühlt er sich sehr viel freier als im Bundestagswahlkampf vom vergangenen Jahr, als die sozialdemokratischen Kandidaten unter dem viel zu hohen Anspruch von Johannes Rau um die absolute Mehrheit kämpfen sollten. Das war so aussichtslos hochgegriffen, daß es die Kämpfer mehr entmutigte als anspornte.

Solche Mutlosigkeit hat die SPD in Baden-Württemberg jedoch abgestreift. Der Spitzenkandidat läßt jedenfalls nichts mehr davon spüren. Und Spöri wird wohl auch gewinnen – Wählerstimmen für seine Partei, die hier im Südwesten schon viel zu lange an der Dreißig-Prozent-Marke klebt. Ein großer Gewinn wäre es schon, wenn er die Differenz zwischen SPD und CDU auf Normalmaß reduzierte – auf einen Abstand von 48 zu 35 Prozent. Alles was darüber liegt, wäre ein satter persönlicher Erfolg für den Herausforderer vom Ministerpräsidenten Lothar Späth.

Die Stimmung in der Partei ist gut. Ganz anders als vor einem Jahr, als das neue Gespann Maurer/Spöri antrat, der eine als Parteivorsitzender, der andere als Spitzenkandidat. Hinter ihnen lag eine verlorene Bundestagswahl, dann kam die Krise der Partei vor und nach dem Rücktritt von Willy Brandt. Jetzt sehen sich die Sozialdemokraten im Aufwind. Der Sympathiewert für Spöri liegt bei 1,8 Punkten. Das ist nicht schlecht. Der populäre Lothar Späth hat einen Wert von 2,5. Umfragen lassen 35 Prozent für die SPD als möglich erscheinen. "35 Prozent ist die Richtung", sagt Spöri, "und nach oben ist die Richtwertskala offen."