Von Rosemarie Noack

Die Señora konnte es kaum fassen. „Du hast ja sogar blaue Augen“, sagte sie zu Manuel, als sie ihn erkannte. An diesem Sonntagmorgen, als er „schön gewaschen und gebügelt“ die Monatsrechnung in dem vornehmen Haus in Havannas Villenviertel Vedado kassierte, war Manuel nicht mehr der schwarze Mann, der die Säcke mit der Holzkohle in die Residenzen der feinen Leute schleppte. Erstmals sah die Señora sein Gesicht, das sonst rußverschmiert und von einer Sackkapuze verschattet war.

Manuel schuftete wie ein Maultier. Morgens um fünf zog er mit dem hochbeladenen Lastkarren los und oft war um sechs Uhr abends noch kein Ende abzusehen. Dennoch ging es ihm schon besser als in jenen Tagen, da er 200 Pfund schwere Salzsäcke schultern mußte und das herausrieselnde Salz im wundgescheuerten Rücken brannte. Froh war er, daß es für ihn in der Fremde überhaupt Arbeit gab – und sei’s für einen Hungerlohn.

Erst Monate zuvor, am 3. März 1916, hatte der schmächtige Sechzehnjährige das Dorf Arenosa bei Pontevedra verlassen, das „trauriger war als ein Friedhof“. Manuel war einer von 800 000 Galiciern, die zwischen 1905 und 1930 dem „grünen Armenhaus Spaniens“ den Rücken kehrten, weil ihnen vor Hunger „der Magen am Kreuz klebte“. Damals schien es, als wolle sich ganz Galicien entvölkern.

Aufgewachsen war Manuel mit den phantastischsten Geschichten, die man überall in Galicien vom fernen Kuba erzählte. „Wie Manna aus dem Himmel, so falle dort das Geld aus den Sträuchern“, hieß es. Schon im Hafen von Havanna würden Mulattinnen auf den Auswanderer warten, um mit ihm Rum zu trinken.

In seinem Buch „Alle träumten von Cuba“ dokumentiert Miguel Barnet das Leben des Manuel Ruiz nach dessen eigenen Aussagen. Der Ethnologe und Schriftsteller Barnet, der sich dem – vor allem in Lateinamerika gebräuchlichen – Genre der novel testimonio, dem „zeugnisgebenden Bericht“, verschrieben hat, stellt einen einfachen Mann in den Mittelpunkt der Ereignisse, die eine ganze Epoche prägten: Jene wirren Jahre vor der kubanischen Revolution von 1959.

Havanna, von Gabriel García Márquez als eine der schönsten Städte der Welt gepriesen, hat sich seit jenen Tagen nur wenig verändert. So kann man die Wege des Manuel Ruiz noch immer nachvollziehen – im ehemals wohlhabenden Vedado und in der Altstadt mit ihren prächtigen Palästen und lauten, engen Gassen. Man kann durch Straßen wandern, in denen Manuel gewohnt und gearbeitet hat, und sich in kühlen Parks niederlassen, wo Manuel sich an Sonntagnachmittagen mit seiner Freundin Mañica traf.