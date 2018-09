Von Heinz Josef Herbort

Die ewig alte, ewig neue Frage: Was ist das? Wer ist das? Da schaltet man das Radio ein, kurz vor Mitternacht, dieses „Und nichts zu suchen“ im Sinn: Schostakowitsch in Hamburg, Ligeti in Bremen, Moskauer Herbst auf DDR Zwei – und Johann Sebastian Bach im DLF, Französische Suite h-moll. Eigentlich mag man die ja nur vom Cembalo hören. Aber wer könnte sich diese mehr als ausgefallenen Tempi leisten, diese Betulichkeit und gleich darauf eine extrem schroffe, gestochene Artikulation? Glenn Gould? Wer die Sarabande so gemächlich und überaus empfindsam nehmen, die Gigue dann entschlossen furios und kategorisch mit brillanter Härte? Eine neue Aufnahme von Ivo Pogorelich?

Nichts da: Andrej Gawrilow war es. Hätte man eigentlich kennen oder wenigstens herausfinden müssen.

In die leichte Enttäuschung über ein verlorenes Detektiv-Spiel gegen sich selber mischt sich Neugier: Was war hier authentisch, was interpretatorische Freiheit? Die Ausgabe der Universal Edition liefert Tempobezeichnungen und sogar Metronom-Angaben, Vorschriften zur Dynamik und Vorschläge für die Ausführung der Verzierungen, markiert eigens die Metrik-Wechsel in der Courante – Julius Röntgen gesteht im Vorwort seiner Ausgabe: „Alles hierauf Bezügliche ist vom Herausgeber hinzugefügt.“ Nach dieser Fassung hat Andrej Gawrilow gewiß nicht gespielt. „The Pianist’s Resource Guide“, San Diego, aber zählt nicht weniger als 18 Gesamtausgaben der Französischen Suiten auf, im „Catalogue of Pririted Music“ gar kann man die einigen Dutzend Einzelausgaben der h-moll-Suite bereits nicht mehr voneinander unterscheiden.

„Der Markt ist überfüllt von Dubletten“, beschreibt Wolfram Göbel, Generalbevollmächtigter der Bärenreiter-Gruppe und Verlagsleiter, die Situation der Musik-Verleger: „Alle machen das gleiche, wir verstopfen uns gegenseitig die Geschäftskanäle.“ Auf der am kommenden Wochenende erstmals auch für das „normale Publikum“ geöffneten Frankfurter Musikmesse wird sich dieses Dilemma – „Da wir Bach nicht erfinden können, müssen wir Bearbeitungen von Bach erfinden“ – wieder in aller Deutlichkeit zeigen.

Wolfram Göbel hat als einer der frischesten Branchen-Neulinge noch die zum Sich-Wundern notwendigen wachen Augen und bringt das Know-how einer anderen Verlagsrichtung mit: Zuvor war er Mitglied der Geschäftsleitung des Deutschen Taschenbuch Verlages dtv und dort verantwortlich für die Bereiche Programm und Organisation. Als er vor zwei Jahren von München nach Kassel wechselte, stieg er in eine Branche ein, die, wie er heute urteilt, „in weiten Teilen ziemlich hartnäckig an Methoden und Mentalität des 19. Jahrhunderts festhält“, am Haupt wie an den Gliedern.

In der Tat, wir kennen ihn ja zur Genüge, finden ihn kauzig, aber liebenswert, schätzen seinen Enthusiasmus wie seine gelegentlich schrullige Originalität: Der tradierte Musikalienhändler hat oft genug keine Fachausbildung genossen wie sein Kollege vom Buchhandel, sondern die Karriere eines Musikers oder Musikwissenschaftlers abgebrochen, hat aus einem Hobby nicht den angestrebten, aber einen verwandten Beruf gemacht und versucht nun, emsig und mit in Jahren angesammeltem Wissen, auch ausgefallenste Kundenwünsche zu erfüllen. Er verfügt kaum über detaillierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, über moderne Marketing-Methoden etwa, leidet chronisch an knapper Liquidität, kann auch nicht, wie der Buchhändler nebenan, mit gezielten Aktionen den Umsatz ankurbeln, besitzt nicht einmal dessen perfektioniertes Bestell- und Liefersystem. Darüber hinaus muß er es ausbaden, daß Hindemiths Diktum, Musik-machen sei besser als Musik-hören, längst nicht von jedem geglaubt und befolgt wird und daß bei immer noch viel Zuvielen das Rechts- und Eigentumsbewußtsein mindestens im privaten Bereich unterentwickelt ist: Kopieren ist, auch und gerade bei Noten, billiger als Kaufen.