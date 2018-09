Die „vollkommensten Flieger“ hat Brehm die Seeschwalben genannt. Er hat recht. Rund um die Welt sind mehr als 50 Seeschwalbenarten gezählt worden. In Deutschland sind acht davon Brutvögel gewesen. Zwei Arten sind ausgestorben, die Raubseeschwalbe und die Rosenseeschwalbe, alle anderen sind in ihrem Bestand bedroht, vor allem jene, die im Binnenland, also an Seen und Flüssen brüten.

Die wohl eindrucksvollste ihrer Art ist die Küstenseeschwalbe. Kopf und Nacken sind schwarz, die Schultern schimmern bläulich, der Körper ist schneeweiß, kurze rote Beine, ein starker, leicht gebogener Schnabel und ein tiefgegabelter Schwanz sind weitere Merkmale dieses etwa taubengroßen Vogels.

Im norwegischen Björnefjord, angelehnt an eine Inselgruppe, etwa eine halbe Ruderstunde von der Küste entfernt, gab es ein Felseneiland, strähniges Gras darauf und karge, sturmzerzauste Büsche: Das war die Insel der Küstenseeschwalben. Etwa dreißig Paare hatten gebrütet und zogen nun ihre Jungen auf, es waren nicht mehr als zwanzig. In flachen, sandigen Mulden – hier auf dem Felsen waren es Mulden aus Muschelkalk – legen die Weibchen Ende Mai, Anfang Juni ein, höchstens zwei Eier. Meist brütet das Weibchen, das Männchen sorgt für Nahrung, ausschließlich kleine Fische. Die Jungen schlüpfen nach gut drei Wochen und sind nach weiteren vier Wochen flugfähig, werden von den Alten aber auch dann noch gefüttert, wenn sie schon elegante Flieger geworden sind. Näherte man sich dem Felsen auf weniger als zwanzig Meter, warfen sich die Altvögel mit gellenden Kriä-Rufen in die Luft, schossen im Sturzflug auf den Eindringling, bespritzten ihn mit Kot, und man mußte sich der Schnabelhiebe erwehren, die, wenn sie treffen, recht schmerzhaft sind und einen dünnen Sommerhut allemal durchlöchern.

An der deutschen Nordseeküste, auf den nordfriesischen Inseln, gibt es heute noch Kolonien der Küstenseeschwalbe, allerdings ist ihr Bestand stark zurückgegangen. In Dänemark, an der norwegischen Küste bis hinauf in den Norden Grönlands brütet die Küstenseeschwalbe in Kolonien. Wie alle Seeschwalben ist auch die Küstenseeschwalbe ein Zugvogel und da wohl einer der imposantesten in der ganzen Vogelwelt. Die Küstenseeschwalbe überwintert an den Küsten Südafrikas und in der Antarktis, das bedeutet, daß dieser Vogel – taubengroß – in jedem Jahr zweimal eine Strecke von rund 25 000 Kilometern zurücklegt. Küstenseeschwalben werden bis zu zwanzig Jahre alt.

Die Flußseeschwalbe von der Küstenseeschwalbe zu unterscheiden ist auch für Ornithologen nicht einfach, nicht zuletzt, weil beide Vögel häufig in gemeinsamen Kolonien brüten. Die Beine der Flußseeschwalbe sind noch etwas kürzer als die der Küstenseeschwalbe, auf dem roten Schnabel hat sie einen schwarzen Fleck. Doch an den Nestmulden ist zu erkennen, um welche Schwalben an es sich handelt, denn in den Mulden der Flußseeschwalbe sind stets drei Eier zu finden. Außerdem ist sie mit dürren Halmen ausgepolstert.

Auch heute noch ist die Flußseeschwalbe an Seen und Flüssen anzutreffen. In den letzten Jahren habe ich sie am Rhein bei Bonn, am Zürichsee und an den Havelseen gesehen. Ob sie am Rhein noch Brutvogel ist, ist fraglich. Ich sah sie im Herbst, fünf oder sechs Vögel, vermutlich waren sie auf dem Zug nach Westafrika. Weil für Flußseeschwalben die Brutmöglichkeiten im Binnenlande immer spärlicher werden – wo gibt es noch Sandbänke, Flußniederungen, Buchten mit Stränden, die dem Zugang der Menschen verwehrt sind? – hat die Flußseeschwalbe, wie es scheint, die Konsequenzen gezogen und ist zu einem Küstenvogel geworden. Und dies schon seit der Jahrhundertwende. Die Zahl der Paare, die noch im Binnenland brüten, dürfte weit unter tausend liegen. In einigen Bundesländern, wie in Nordrhein-Westfalen und in Hessen, ist die Flußlandschaft ausgestorben.

Nicht anders steht es mit der Trauerseeschwalbe. Sümpfe, verkrautete Seen, die Nebenarme großer Flüsse waren einst ihr Revier. Aus Schilf und Pflanzenstengeln und aus Seerosenblättern baute sie ihr Nest. Ein Leipziger Oberlehrer schrieb: „Als ich Ende 1904 auf einem Elbdampfer von Hamburg nach den Vierlanden fuhr, sah ich keinen Vogel so zahlreich wie die Trauerseeschwalben. Und ähnlich war es in der Winsener Marsch.“ Noch vor dreißig Jahren war die Trauerseeschwalbe auf der Unterelbe zu Tausenden anzutreffen. Ein starengroßer, schwarzer Vogel, eine Schwalbe mit einem weißen Winterkleid, heute steht er auf der Roten Liste: Vom Aussterben bedroht. In einem Bericht aus Ostpreußen aus dem Jahre 1932 heißt es: „Traurig, aber leider feststehend ist es, daß die Trauerseeschwalben von Jahr zu Jahr weniger werden, auch dort, wo kein erkennbaren Grund vorhanden ist.“

Die Gründe, das weiß man heute, liegen einmal darin, daß die Seeschwalben auf jede Störung an den Brutkolonien empfindlich reagieren, seien es nun Neugierige, Badegäste oder Tiefflieger über dem Watt. Zum anderen vergiften von chemischen Abfällen belastete Gewässer die Nahrung dieser Vögel, Fische, Krabben, Kerbtiere. Die Vögel verenden nicht, doch es wird schwerer, die Brut aufzuziehen. So ist der Bestand an Brandseeschwalben an der holländischen Küste aufgrund verschmutzter und vergifteter Gewässer in wenigen Jahren von mehreren zehntausend auf weniger als tausend zurückgegangen.