Essen

Als architektonische Meisterleistung kann man den alten Preußenflügel der Folkwang-Hochschule in Essen nicht gerade bezeichnen. Er ist, ganz im Gegenteil, von ausgesuchter Häßlichkeit: Manche Fenster wurden irgendwann dilettantisch zugemauert, einige wurden durch geschmacklos moderne ersetzt, und wieder andere ließ man einfach verkommen. Im Inneren wurden die Wände und die Ausstattung immer wieder verändert, bis von dem ohnehin recht schmucklosen Bau ein ziemlich gesichtsloser Kasten übrigblieb. Just um dieses Gebäude ist seit einigen Wochen ein Kampf zwischen der Essener SPD-Mehrrheit samt ihrer Bürokratie und zahlreichen, darunter sehr namhaften Künstlern im Gange.

Seit über 20 Jahren existiert ein Vertrag zwischen der Stadt Essen und dem Land Nordrhein-Westfalen, wonach der sogenannte Preußenflügel, der unter anderem die Aula und die Mensa der Hochschule beherbergt, abgerissen wird, sobald ein Ersatz-Neubau errichtet ist. Das ist nun endlich soweit. Studenten, Professoren und Künstler aber wollen ihren alten Flügel behalten.

Die renommierte Hochschule ist im beschaulichen Vorort Werden in einer alten Abtei untergebracht. Deren ehemaliges Tuchlager wurde nun zur neuen Aula umgebaut und die einstige Meierei zur neuen Mensa hergerichtet.

Schon lange ist der Preußenbau den Stadtoberen ein Dorn im Auge. Er sei nicht nur häßlich, meinen sie, er versperre zudem die Sicht von Werden auf die am Hang gelegene Abtei, zu deren barockem Baustil er obendrein gar nicht passe. Der Preußenflügel wurde erst in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts dazugebaut. Die alte Benediktiner-Abtei war im Jahr 1803 aufgelöst und danach, bis 1929, als Zuchthaus genutzt worden. Der Preußenflügel wurde als Kaserne für die Wachmannschaft und als Anstaltskirche errichtet. Daß der Bau nicht erhalten werden müsse, meint auch das Rheinische Amt für Denkmalpflege.

Vor Ort, in Werden, ist darüber ein „Glaubenskrieg“ entbrannt, sagt der Essener SPD-Vorsitzende Peter Heinemann, ein Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heimann. „Die einen“, so Heinemann, „wollen eine reine Barock-Abtei, sie empfinden den Anbau als eine Vergewaltigung durch Preußen. Die anderen sagen, es gibt keine reine Lehre, kein architektonisch reines Gebäude, und wollen den Preußenflügel erhalten.“ Er selbst hält es mit den rund 650 Studenten der Hochschule. Sie kämpfen mit Macht für den Erhalt des Preußenflügels. Sie hängen an der alten Aula und meinen, allein ihre nunmehr 40jährige Geschichte als Aufführungs- und Probenraum sei Grund genug, das Gebäude stehenzulassen. „Pina Bausch zum Beispiel hat hier angefangen“, sagt Markus Ingenhorst vom Asta der Folkwangschule und fügt etwas pathetisch hinzu: „Der Raum enthält literweise Künstlerschweiß. Das ist ein Raum, in dem Kultur geschehen ist.“

Hinzu kommt ein sehr praktisches Argument: Die Folkwang-Hochschule hat zu wenig Platz. „Vor allem zum Üben, für Experimente ist kein Raum vorhanden“, sagt Markus Ingenhorst. Die alte Aula würde trotz der neuen noch dringend benötigt. Dies um so mehr, als im kommenden Herbst drei neue Studiengänge eingerichtet werden: Musical, Kostüme und Bühnenbild. Dafür soll neu gebaut werden – hinter der Abtei. Das kostet Geld und Zeit. Trotzdem will die Stadt den Preußenflügel nicht einmal als Übergangslösung stehen lassen. Peter Heinemann ist verärgert über seine Genossen in Rat und Verwaltung. Als Landtagsabgeordneter hat er nämlich dafür gesorgt, daß die neuen Studiengänge in Essen eingerichtet werden. Daß die Parteifreunde so stur am Buchstaben eines alten Vertrages festhalten, diskreditiert nun sein Engagement.