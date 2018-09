Von Heinrich Billstein

Köln

Maria Lichtenhagen liebt einen Polizisten. Und so ruft sie ihren Lebensgefährten Walter L. des öfteren auf seiner Dienststelle im 14. Kommissariat, der Staatsschutzabteilung der Kölner Polizei an. Das ist nichts Besonderes und nicht verboten. Kommt der 39 Jahre alten Frau dabei einmal Dienstliches zu Ohren, weil sich die Kollegen ihres Freundes während des Telephonats ungeniert weiter unterhalten, hört sie nicht hin.

Anfang Februar 1987 ist das anders. Bei diesem privaten Plausch schreckt Maria Lichtenhagen plötzlich auf, denn aus Gesprächsfetzen im Hintergrund schnappt sie den Namen „Emma“ auf – und wird sehr hellhörig. Von einer „Emma-Sendung“ und einer „Video-Aufzeichnung“ sei die Rede gewesen, erinnert sie sich, der Name „Ingrid“ sei gefallen. Von „Lufthansa in die Luft sprengen“ oder einem „Anschlag“ hätten die Beamten am anderen Ende der Leitung gesprochen. Und ein Wecker sei erwähnt worden, den diese Ingrid gekauft habe. Deshalb werde sie auch abgehört und beobachtet. „Mehr kriegte ich nicht mit.“

Maria Lichtenhagen, leidenschaftliche Emma-Leserin, ist empört. „Da ist irgendeine Schweinerei gegen Emma im Gange“, denkt sie und ruft die Redaktion der Kölner Frauenzeitschrift an, gibt ihre Information weiter und hinterläßt sogar Namen und Telephonnummer zwecks Rückruf. „Ich habe ganz spontan angerufen. Ich dachte, die überwachen die Emma-Redaktion oder eine Emma-Redakteurin“, begründet sie heute ihre Aktion. „Ich möchte ja auch nicht, daß irgendjemand, die Polizei oder das BKA, hinter mir herschnüffelt. Es gibt Dinge im Leben, da möchte man einfach nicht, daß andere Leute sie erfahren. Nicht weil sie strafbar sind, sondern weil jeder Mensch Geheimnisse hat.“

Eine Ingrid kann sie allerdings nicht sprechen. Emma kennt nur eine Ingrid Strobl, doch die arbeite nicht mehr bei der Zeitschrift, lautet die Auskunft. „Damals habe ich zum erstenmal den Namen Strobl gehört“, versichert Maria Lichtenhagen. Am nächsten Tag dann meldet sich Ingrid Strobl bei ihr. Sie erzählt der in Köln lebenden feminstischen Schriftstellerin dasselbe wie der Redaktion.

Maria Lichtenhagen aber hatte die Gesprächsfetzen mißdeutet. Nicht Emma wurde überwacht; die Terroristenfahnder hatten vielmehr erstmals Ingrid Strobl im Visier. Sie glaubten, bei einem Fernsehfilm über das zehnjährige Bestehen der Frauenzeitschrift, in der ehemaligen Emma-Redakteurin eine gesuchte Terroristin entdeckt zu haben. Die Österreicherin soll mit einer Frau identisch sein, die beim Kauf jenes Weckers gefilmt worden war, mit dem die „Revolutionären Zellen“ am 28. Oktober 1986 eine Bombe am Kölner Lufthansa-Gebäude gezündet hatten. Monatelang hatte die Polizei zuvor vergeblich versucht, die Identität der Käuferin ausfindig zu machen. Jetzt hatte man die Spur. Maria Lichtenhagen hörte diese Erfolgsmeldung zufällig am Telephon.