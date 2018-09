Inhalt Seite 1 — Schritt für Schritt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Irmgard Bayer

Bald wollen auch die Österreicher mit von der Partie sein. Darüber jedenfalls sind sich Politiker wie Wirtschaftsexperten einig, wenn in der Alpenrepublik über einen Beitritt in die Europäische Gemeinschaft (EG) diskutiert wird. Die Frage ist nur, wann es soweit ist. Die Wiener Regierung läßt offiziell verlauten, Österreich wolle sein Verhältnis zur Gemeinschaft intensivieren. Bundeskanzler Franz Vranitzky: „Wir wollen unser Verhältnis zur EG neu regeln, und zwar offensiv neu regeln.“ Der Antrag auf eine Mitgliedschaft sei in den neunziger Jahren möglich. Vorläufig heißt das Ziel volle Teilnahme am Binnenmarkt. Diese Haltung des Bundeskanzlers und seiner sozialistischen Partei ist so bemerkenswert, weil die SPÖ in früheren Jahren, als sie noch allein regierte, der EG sehr reserviert gegenüberstand. Vergangenes Jahr aber besann sich die Koalition aus Sozialisten und Konservativen eines Besseren.

Über fünfzig Prozent der Österreicher sind einer Umfrage zufolge für eine Mitgliedschaft und nur wenige dagegen. Die Industrie plädiert ohne Wenn und Aber für den Beitritt, auch die bürgerliche österreichische Volkspartei (ÖVP) hat den Beitritt ausdrücklich in ihr Programm aufgenommen. ÖVP-Chef Alois Mock, zugleich der Außenminister der Republik: „Wir wollen die Vollmitgliedschaft so rasch wie möglich verwirklichen.“ Noch schwächt Kanzler Vranitzky indes ab: „Das ist nicht die Regierungsmeinung. Wir bereiten jetzt Schritt für Schritt unser Verhältnis zur EG vor, das wird sicher über das Jahr 1988 und darüber hinaus dauern.“

Das Zaudern Österreichs hängt mit den Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag und mit der Neutralität des Landes zusammen. Wird die Sowjetunion den Österreichern die Vollmitgliedschaft erlauben? Der russische Botschafter in Wien hat die Österreicher erst vor kurzem an ihre Neutralität erinnert. In Wien meint man aber, daß die Neutralität kein Hindernis ist. Manch einem wird allerdings mulmig, je näher das große Ereignis rückt.

Eine ganze Reihe kleinerer Betriebe beispielsweise fürchtet um ihr beschauliches Leben auf dem zwar kleinen, aber dafür schön geschützten heimischen Markt. Auch einige SPÖ-Genossen sind trotz des weltmännischen Franz Vranitzky einem EG-Beitritt gegenüber skeptisch eingestellt. Früher setzte man die EG allzusehr mit dem westlichen Militärbündnis gleich, und dort hatte Österreich nach sozialistischer Ansicht nichts verloren. Kürzlich legte allerdings sogar Altkanzler Bruno Kreisky seinen Österreichern den EG-Beitritt nahe, die parteiinternen Hindernisse dürften deshalb nicht mehr allzu groß sein.

Wirtschaftliche Gründe sprechen für den Beitritt. Mehr als sechzig Prozent der österreichischen Ausfuhren gehen schon jetzt in die Länder der Gemeinschaft. Österreichs Unternehmer konnten in jüngster Zeit in Westeuropa sogar Marktanteile dazugewinnen. In der Bundesrepublik hat das kleine Österreich beispielsweise im vergangenen Jahr seinen Anteil an den Importen von 3,9 Prozent auf 4,1 Prozent vergrößern können.

Für die Industrie ist die Europäische Gemeinschaft zudem längst Realität. Von der Papierbranche bis zur Textilindustrie haben die Unternehmer ihre Produkte längst den Brüsseler Erfordernissen, Normen und Vorschriften angepaßt. Auch wenn Österreich nicht Mitglied der EG würde, müßte das Land sich trotzdem – wie bisher schon – nach den Gesetzen des großen Marktes richten, ohne allerdings Mitgestaltungsmöglichkeiten zu haben. Und es müßte befürchten, zum unbedeutenden Außenseiter zu werden, wenn der EG-Binnenmarkt erst geschaffen ist. In der Europäischen Freihandelszone (EFTA), zu der Österreich nach wie vor gehört, bliebe es über kurz oder lang allein mit der Schweiz und Finnland übrig. Denn die jetzigen EFTA-Partner Norwegen und Schweden erwägen auch einen EG-Beitritt.