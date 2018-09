Das bundesdeutsche Bruttosozialprodukt – der umfassendste Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungen – ist 1987 real um 1,7 Prozent gestiegen. Insgesamt blieb das Wachstum im vergangenen Jahr jedoch deutlich hinter dem der Vorjahre zurück. 1986 hatte das Sozialprodukt noch um 2,5 Prozent, 1985 um 2,0 Prozent und 1984 um 3,3 Prozent zugenommen. Als konjunkturelle Stütze erwies sich 1987 der private Verbrauch, der real um 3,1 Prozent zunahm.

Japan hat im vergangenen Jahr die Bundesrepublik als das Land mit den höchsten Währungsreserven überholt. Nach einer vom Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington veröffentlichten Übersicht stiegen Japans Währungsreserven (ohne Gold) um umgerechnet 31,95 Milliarden Dollar auf rund 81 Milliarden Dollar Ende 1987. Das ist mehr, als irgendein anderes Land an Währungsreserven besitzt. Die Reserven der Bundesrepublik nahmen um 18,7 Milliarden auf 78,8 Milliarden Dollar zu.

Gesunken ist die bundesdeutsche Produktion von Düngemitteln im Wirtschaftsjahr 1986/87. Die Produktion von Stickstoffdüngern ist um 8,8 Prozent auf rund 1,09 Millionen Tonnen zurückgegangen, obwohl die Inlandsnachfrage um 4,1 Prozent und die Auslandsnachfrage sogar um 39,6 Prozent gestiegen sind. Bei Kali hat sich die Produktion um 14 Prozent auf 1,93 Millionen Tonnen, bei Phosphat um 15 Prozent auf 379 800 Tonnen verringert.

Die Ölförderung der Opec-Staaten ist im Februar um 400 000 auf 17,4 Millionen Barrel (zu 159 Liter) pro Tag gestiegen. Die Mehrproduktion wurde zum Teil von den Erzeugern eingelagert. Das weltweite Angebot erhöhte sich um 200 000 auf 47,4 Millionen Barrel pro Tag. Die Lagerbestände der Ölgesellschaften waren mit 328 Millionen Tonnen – dem Bedarf von 72 Tagen – zum Jahresbeginn leicht höher als ein Jahr zuvor. Auf den freien Märkten gingen im Februar die Preise für Ölerzeugnisse leicht zurück, die Rohölpreise sogar bis zu 1,65 Dollar je Barrel. Nur in Rotterdam und New York stiegen die Treibstoffpreise an.