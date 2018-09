Im Bonner Bundestag tagt seit Monaten eine Enquete-Kommission namens „Schutz der Erdatmosphäre“. Derzeit müht sie sich, Produktion und Verbrauch der Chemikalie Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) statistisch zu erfassen. Das ist schwierig, weil die Industrie mauert.

Das ist schlimm, weil mittlerweile kaum noch ein Experte daran zweifelt, daß diese FCKWs die erdumhüllende Ozonschicht zerstören. Dadurch drohen Klimakatastrophen und tödliche Krankheiten. Trotzdem haben im vergangenen Herbst in Montreal über vierzig Staaten nur völlig unzureichende Gegenmaßnahmen beschlossen. Der Abbau der Ozonschicht kann so nicht gestoppt werden.

Was die Umweltpolitiker in Montreal nicht geschafft haben, wollen die Verbraucher jetzt erzwingen. Die Vereinigung der europäischen Verbraucherverbände will ab Herbst Sprühdosen mit FCKWs als Treibmittel boykottieren, wenn die Produzenten nicht freiwillig Enthaltsamkeit versprechen.

Die deutsche Industrie hat das schon getan, und deshalb würde die Boykottaktion hauptsächlich deren Auslandskonkurrenz treffen. Eine seltsame Allianz, die aber in der Sache weiterführt. vo