Der Tourismus kann für ein Land der Dritten Welt eine sinnvolle Beschäftigungs- und Devisenquelle sein – jedoch nur, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Der EG-Generaldirektor für Entwicklung, Dieter Frisch, warnte auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin vor Fehlplanungen und Pleiten: „Der Wettbewerb ist unerbittlich.“

Wenn die natürlichen Bedingungen wie etwa gutes Klima oder eine reizvolle Landschaft vorhanden sind, kann Tourismus behutsam aufgebaut werden. Er dürfe aber die sozialen und kulturellen Strukturen nicht zerstören. „Das Gastland und seine Bewohner“, so Dieter Frisch in seinem Referat „EG-Entwicklungspolitik und ihr Beitrag zur Förderung des Tourismus in Entwicklungsländern“, „müssen dazu ermutigt werden, ihre eigenen Wege darzustellen und zu pflegen: Musik, Tanz, Kunst und Kunsthandwerk, Literatur, Theater sind Ausdruck nationaler Identität. Gehen sie verloren durch Anpassung an den vermeintlichen touristischen Geschmack, überwiegen die kulturellen Zerstörungseffekte leicht den wirtschaftlichen Nutzen.“

Da sich ohne funktionierende Infrastruktur kein Fremdenverkehr aufbauen läßt, unterstützt die EG finanzschwache Länder bei Investitionen für Straßen, Häfen und Flughäfen sowie bei der Verbesserung der Fernmeldeeinrichtungen. Sie hilft bei der Errichtung oder Instandhaltung von Hotelanlagen, bei der Konservierung von Kunstdenkmälern und beim Landschaftsschutz. Sie fördert Marketing-Aktionen und die Ausbildung von Fachkräften. „Es gibt Länder, deren wirtschaftliche Schwierigkeiten so groß sind, daß für sie der Tourismus der einzige Hoffnungsschimmer ist.“

Die Entwicklungshelfer der EG raten ihren Partnern aus der Dritten Welt aber auch dazu, die schwerverdienten Devisen nicht für Nahrungsmittelimporte, für eingeführte Baumaterialien oder für ausländisches Personal wieder auszugeben, sondern nationale Produkte anzubieten oder zu verwenden sowie örtliches Personal einzusetzen: „Eine Verwendung lokaler Ressourcen hat zur Folge, daß neben einer Verbesserung der Leistungsbilanz nationale Beschäftigungs- und Einkommensmöglichkeiten nicht nur in der Tourismusindustrie, sondern auch in anderen Wirtschaftsbereichen geschaffen werden.“

Ein Beispiel für regionale EG-Hilfe ist das neue Kunsthandwerks-Förderungsprogramm für die Komoren, Madagaskar, Mauritius und die Seychellen. Dort werden mit 7,2 Millionen Mark Ausbildung und Marketing im Kunsthandwerk gefördert. Ein anderes Beispiel aus dem pazifischen Raum ist das Tourismus-Entwicklungsprogramm für Staaten wie Fidschi, Kiribati, Papua-Neuguinea oder Tonga. Auch hier werden Ausbildungskurse für Kunstgewerbe und Tourismusmanagement unterstützt. Auf Aruba modernisiert die EG den internationalen Flughafen, und in Argentinien fördert sie die Aktualisierung der Tourismusstatistik.

Die Europäische Gemeinschaft will nur „entwicklungspolitisch sinnvollen Tourismus“ fördern. Dazu gehört für EG-Generaldirektor Dieter Frisch auch, daß sich der Weltreisende auf seine Tour vorbereitet, vor allem andere Wertvorstellungen und kulturelle Ausdrucksformen respektiert. Den Globetrottern, die „es unterwegs wie zu Hause haben wollen“, riet er: „Bleiben Sie lieber daheim.“

D. H.