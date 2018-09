Inhalt Seite 1 — Fritz J. Raddatz: Pariser Tagebuch (Schluß) Seite 2 Auf einer Seite lesen

Fünfzehnter Tag

Man muß wohl sehr schnell sein in Paris (und Arno Münster ist eher langsam). Beim Mittagessen mit Daniel Rondeau, der jahrelang bei Liberation der führende Kritiker war, schwirrt der Kopf. Er hat ein Büro im Nouvel Observateur, für den er große Reportagen schreibt; hat kürzlich einen eigenen Verlag „Quai Voltaire“ gegründet, der erfolgreicher operiert als die schlaffen Saurier Gallimard oder Seuil; hat ein witziges Buch über das Tanger des Paul Bowles geschrieben – und quetscht mich über deutsche Literatur aus, von Tucholsky bis Hilbig. Die Unterhaltung schwingt wie das Riesenrad vorm Louvre, und als wir gehen, sagt der Oberkellner „à demain“.

Das hatte gestern auch Michel Polac gesagt, der jahrelang die populärste politisch-literarische Fernsehsendung Frankreichs „Droit de Réponse“ moderiert hatte, Star eines Millionenpublikums. Sein Rausschmiß, der für Wochen die französische Presse beschäftigte (noch jetzt hängen Riesenplakate mit seinem Porträt in den Straßen als Mahnung vor rechter Medien-Machtergreifung), gilt als Menetekel der gefährdeten Meinungsfreiheit im französischen Fernsehen. Polac moderiert nun eine ähnliche Sendung bei einem anderen Sender – heute abend über den „Fall Heidegger“.

Alle fünf Diskutanten scheinen zugleich zu reden und alle zusammen offenbar in der Geschwindigkeit einer 33er-Schallplatte, die auf 45 eingestellt wurde. Die Gehirne auch? Jedenfalls benutzt ein Heideggerianer in der Runde zur „Verteidigung“ die törichtsten Argumente, etwa, Heidegger sei kein Naziphilosoph gewesen – was ja niemand behauptet hatte. In der Schnellplapper-Olympiade komme ich mir sehr deutsch-schwerfällig vor, als ich zu bedenken gebe: Es kommt nicht so sehr auf Heideggers Parteimitgliedschaft an; insofern war er nur ein guter Deutscher wie Millionen: Er hat mitgemacht, er hat von nichts gewußt, er hat nach 1945 geschwiegen. Aber interessant sei doch die Frage, ob der Leib seiner Philosophie, der Kern seines Denkens Vorbereitungsarbeit gewesen sei. War Heideggers Kampfansage gegen das Projekt der Moderne – also gegen den Rationalismus – nicht Teil der gegen die Weimarer Republik gerichteten „konservativen Revolution“ des Ernst Jünger, des Rudolf Borchardt? Hat er nicht selber, 1936 in Rom im Gespräch mit Karl Löwitz, bejaht, seine Parteinahme für den Nationalsozialismus sei von seiner Philosophie nicht zu trennen? Es läßt sich doch nicht wegdisputieren, daß für Heidegger die faschistische Massenbewegung das neue authentische Subjekt der Geschichte war. Wisse man denn überhaupt, welche Tradition man ehre und beerbe, wenn man von Lacan bis Derrida sich auf diese Philosophie beziehe und wenn ein sozialistisch sich nennender Präsident Mitterrand ausgerechnet Ernst Jünger besuche? Es wurde ein lautstarker Eklat mit wechselndem „Rundenapplaus“ der geladenen Gäste; und es wurde eine abermalige Demonstration, wie tief der Rhein ist. Deshalb war mein Schlußsatz nicht nur eine Metapher, ich als einziger Deutscher in der Runde könne sagen: Honecker am schwedischen Grab des antifaschistischen Emigranten Kurt Tucholsky (wohin noch kein westdeutscher oberster Würdenträger sich je verirrte) und Kohl zweimal zu Besuch bei Ernst Jünger – auch so lassen sich die beiden Deutschland definieren.

Sechzehnter Tag

Im Musée des Arts Décoratifs. Verblüfft, daß sich in der Jugendstilabteilung des Musée d’Orsay die Leute fast tottreten – und hier, wo eine genauso reichhaltige, phantasievoll-schöne Sammlung zu besichtigen ist: kein Mensch. So wandert man durch die Jahrhunderte.

Mit der Metro hinaus nach Sèvres, will das Porzellan-Museum besuchen. Doch das Studium, wann welche Museen in Paris geöffnet bzw. geschlossen sind, kostet wohl mehrere Semester: Alle staatlichen haben dienstags, alle städtischen montags zu – aber Louvre wie d’Orsay sind beide staatlich und haben keineswegs denselben Tag geschlossen. Museen sind stets ganztägig geöffnet. Das in Sèvres hat mittags geschlossen. So gehe ich in eine kleine Bar, einen Kir trinken. Als ich mir einen Aschenbecher auf den Tresen hangle, kommt der Wirt, die Gitane im Mund, und sagt: „Aschbecher sind auf dem Tresen verboten.“ Spricht’s und schnippt die Asche an die Erde, wie mein Nebenmann links, mein Nebenmann rechts. Zwanzig Zentimeter hinter uns stehen kleine Tische mit karierten Decken; auf jedem steht ein Aschbecher. Da ja – hier nein. Französische Logik ist so schwer wie französische Grammatik.