Aus Fehlern lernt nur, wer die Folgen selbst gespürt hat. Dies gilt offenbar auch für die weltweite Ökologiebewegung. Während in der Bundesrepublik die Grünen sich längst parlamentarischen Gepflogenheiten angepaßt haben, hält in Uruguay die Ethisch-Ökologische Grüne Partei (PEEV) unverdrossen an grünen Grundprinzipien fest.