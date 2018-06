Selbst wenn die Zeiten, normal wären, gäbe es zu eitler Zufriedenheit keinen Anlaß. Selbst ein Land wie Israel – geboren unter unvorstellbaren Schmerzen, getroffen von Kriegen, gelitten unter der Feindschaft seiner Nachbarn und doch fortschrittlich geblieben, liberal beinahe, demokratisch, in seinem Umfeld geradezu ein kulturelles, technologisches, wissenschaftliches Wunderland –, selbst Israel also muß sich erst noch bewähren in seinen Werten und Hoffnungen.