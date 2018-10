Von Martin Ahrends

Rate mal, wo ich jetzt bin", meldet sich eine Stimme am Telephon, die ich gut kenne. Es ist die Stimme meiner Schulfreundin Malvine aus Potsdam, und es klingt, als telephoniere sie von nebenan. Sie ist tatsächlich nebenan; bei ihrem Anlaß, einem Todesfall in der entfernteren Verwandtschaft. "Nett, daß du auch mal kommst", wurde sie am Bahnhof begrüßt; die hatten keine Ahnung, was ihr diese Ankunft im Westen für eine Sensation bedeutet.

Bevor ich sie wiedersehen darf, muß sie ihrem Anlaß genüge getan und die Leiche zu Grabe getragen haben.

Man soll die Anlaß-Reisenden aus der DDR nicht für pietätlos oder undankbar halten, wenn sie von diesen runden Geburtstagen, Taufen und silbernen Hochzeiten so rasch und ruhelos aufbrechen, wenn sie so gar keine Zeit haben für Gemütlichkeit im Kreise der entfernteren Verwandtschaft. Man soll versuchen sich vorzustellen, welche in Jahren angestaute Neugier in diesen – vielleicht einzigen – West-Tagen vor der Rente befriedigt sein will. Man soll versuchen, sich vorzustellen, welche Sehnsüchte aufbrechen, welche längst ad acta gelegten Fragen sich neu stellen, welche Abwehr gegen die Verführungen des Westens einsetzt, wenn man mit dem Vorsatz aufgebrochen ist, nach Haus zurückzukehren.