Gegen zwei Manager der Batteriefirma Sonnenschein ist das Gerichtsverfahren ausgesetzt

Von Klaus Pokatzky

Die Accumulatorenfabrik Sonnenschein hat in Berlin so manches ertragen müssen: Negativschlagzeilen wie kaum ein anderes Unternehmen; Verwaltungsrichter, die die Produktion lahmlegen wollten; einen Senat, mit dem man inzwischen fast nur noch schriftlich oder über Anwälte verkehrt.

Am Dienstag voriger Woche hat die Richterin am Amtsgericht, Karin Kutzschbach, einiges wiedergutgemacht. Die Firma im Besitz der Familie von Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling hat offenbar endlich wieder jemanden in Berlin gefunden, der Verständnis für die Sorgen und Nöte einer Accumulatorenfabrik aufbringt, die nicht nur Batterien, sondern zwangsläufig auch umweltgefährdende Abfälle produziert.

Die Richterin Kutzschbach hat einen Alptraum des Sonnenschein-Geschäftsführers Bruno Michalski beendet: daß er den ganzen Mai über dienstags und freitags nicht an seinen Chefsessel im hessischen Büdingen eilen, sondern auf dem Frankfurter Flughafen die Frühmaschine nach Berlin besteigen muß, um pünktlich um neun Uhr auf der Anklagebank in Saal 504 des Amtsgerichts Tiergarten Platz zu nehmen. Auch hat die Richterin den Michalski-Vorgänger bei Sonnenschein, den Kaufmann Horst Beckhaus, von der tristen Aussicht befreit, daß er ausgerechnet an seinem 49. Geburtstag, wie es Justitias Terminplanung vorsah, erfahren sollte, ob er und Michalski des "unerlaubten Betreibens von Anlagen" schuldig und zu einer Geld- oder gar Haftstrafe zu verurteilen seien.

Bruno Michalski und Horst Beckhaus müssen nicht mehr zweimal die Woche nach Berlin fliegen und mit kummervollem Gesicht den Saal 504 betreten – die Richterin setzte die Verhandlung gegen die beiden auf unabsehbare Zeit aus. Nur der dritte Angeklagte, der frühere Leiter des Berliner Sonnenschein-Zweigwerks, Hans Braatz, muß nun damit rechnen, daß am 31. Mai ein Urteil gegen ihn verkündet wird.

Braatz wirft die Staatsanwaltschaft auch die schwereren Delikte vor. Während Beckhaus und Michalski bei Sonnenschein in Berlin-Mariendorf insgesamt sieben Bleischmelzöfen ohne die erforderliche behördliche Genehmigung aufgestellt und in Betrieb genommen haben sollen, was mit einer Höchststrafe von zwei Jahren Freiheitsentzug geahndet werden kann, drohen Braatz theoretisch fünf Jahre für "Verunreinigung eines Gewässers" und drei Jahre wegen "umweltgefährdender Abfallbeseitigung". Braatz soll nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dafür verantwortlich sein, daß hochgiftige Bleiabfälle "nicht ordnungsgemäß" beseitigt wurden und nach einem Brand auf dem Werksgelände mit Bleianteilen stark durchsetztes Wasser "über das öffentliche Regenwasserkanalnetz in den Teltowkanal" laufen konnte.