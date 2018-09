Inhalt Seite 1 — Die zweite Haut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Anna von Münchhausen

Doch, man kann ruhig darüber sprechen. Auch zu Zeiten der "Unaussprechlichen" wurde das Tabu schließlich nur höchst unvollkommen bewahrt.

Gleich zum Anwärmen daher eine Frage, die unter die Haut geht: Welche gemeinsame Leidenschaft verband Marlene Dietrich und Winston Churchill? Kaum zu glauben, aber belegt: Sie bevorzugten seidene Unterwäsche. Marlene verlangte diese Grundausstattung von einem Film-Produzenten, der sich angesichts dieser außergewöhnlichen Belastung seines Etats zu fragen erlaubte: "Was soll denn das? Das sieht doch sowieso keiner." "Richtig", erwiderte Marlene, der Star. "Aber ich selbst sehe es, und dann bewege ich mich besser."

Im Fall des britischen Premierministers nahm seine frisch angetraute Ehefrau Clementine Anstoß an dieser verborgenen Extravaganz. "Winston ist furchtbar eigen mit seiner Unterwäsche", vertraute sie einer Freundin an. "Sie ist aus besonders fein gewebter Seide (blaßrosa), kommt aus dem Army&Navy Shop und kostet schlicht ein Vermögen." Clemmie wollte sparen, Winston protestierte: Er habe eben eine wahnsinnig empfindliche Haut.

Das sieht doch sowieso keiner – diese Verdrängung ist schuld daran, daß das, was uns am nächsten liegt, zu allen Zeiten entweder nur widerwillige oder lüsterne Aufmerksamkeit erregte. Der Versuch zweier Frankfurter Historikerinnen, Licht in die dunklen Schubladen des Wäscheschranks zu bringen, stieß deshalb auf große Hindernisse. Gewiß, Krinolinen, Reifröcke, Schnürleibchen und Schleppunterröcke einer Brautgarderobe, solche Kuriosa der Mode finden sich noch hier und da, wenn auch selten genug systematisch gesammelt und betreut. Aber das wirklich Unaussprechliche, Gewöhnliche eben, wie Unterhosen, Hemden, Wollstrümpfe? So etwas wurde und wird bloß benutzt, verbraucht und weggeworfen, ohne Spuren zu hinterlassen.

Zehn Jahre geduldiger Sammler- und Jäger-Arbeit waren nötig, um der kleinen Ausstellung im Historischen Museum den Charakter eines einigermaßen repräsentativen Überblicks zu verleihen über das, was eigentlich keiner sehen sollte; die thematische Vielfalt der über 500 Exponate (teils taufrisch gewaschen, gebügelt und gestärkt, so daß die Nase stets den Duft der frischen Wäsche sucht) mutet vor diesem Hintergrund umso erstaunlicher an. Ein Kuriositätenkabinett zwischen den Extremen "weiß, gerippt, kochfest, warm" und "schwül, gerüscht, hauchdünn, verboten". Will man diese beiden Extreme weiter zuordnen, stellt man fest, daß Männer, ihrerseits das Schlichte und Bequeme bevorzugend, bei Frauen immer schon das Gegenteil erwarteten.