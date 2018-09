Von Hans-Joachim Müller

Die zwei Schwestern sind gut im Fleisch. Schenkel, als müßten sie Elefantenleiber tragen. Gesichter aus Granit gehauen. Schwer und steif hängen die Arme an den prallen Körpern. Schwer und steif hält die eine Nackte einen Blütenzweig vor die Nacktheit der anderen. Ein steingraues Paar, das im angestrengten Gleichschritt aus seinem Gelbgrund tappt. Urwesenhaft und frischgeboren. Nicht lange unterwegs offenbar, aber entschlossen, nun eine ganze Zeitlang beieinander zu bleiben. Die "Zwei Schwestern" hat Fernand Léger 1935 gemalt. Vor vierzehn Jahren noch hatten sich die Damen Kaffee trinkend präsentiert. Sitzend und liegend, zusammengesetzt aus zylindrischen und konzentrischen Körperelementen, eingebaut in einen apparativ wirkenden Raum, in dem Haare und Vorhänge, Kniee und Schubladengriffe, Brüste und Tassen, Beine und Sofapolster je gleich wichtige Funktionsteile eines technischen Organons scheinen.

"Genauso vorsätzlich erdacht wie ein Alexandriner", hat der Kritiker Robert Hughes vor Legers kubischen "Drei Frauen" von 1921 im New Yorker Museum of Modern Art notiert. Jetzt haben sich die Postierten und Drapierten aufgerichtet, haben gleichsam die Transmissionen gekappt, die sie an ihr Maschinenambiente fesselten. Haben sich befreit aus ihrem Uhrwerk und grüßen wie im Traum die drallen und doch so beweglichen Mädchen, die Picasso in den frühen zwanziger Jahren an mythischen Gestaden tanzen ließ. Aber während Picassos voluminöser Klassizismus Wendestelle blieb auf einem Weg sich zwanglos ablösender Formexperimente und Formvergewisserungen, sollten Legers Entscheidungen unumstößlich sein. Die beiden Schwestern werden sich nie mehr umdrehen, werden ihre Baukastenherkunft allmählich ganz vergessen, werden immer deutlicher den Typus des modernen, neuen Menschen markieren, dessen Auftritt Légers Werk von Mitte der dreißiger Jahre an bestimmt. Ein Hybridmodell, dem das Selbstbewußtsein gewissermaßen wie schieres Muschelfleisch an den stabilen Knochen sitzt. Dessen feistes Erscheinen vor allem auf soziale Verdrängung abzielt: Massigkeit gegen das Massenschicksal.

Nicht, daß die neuen Evas und bald auch Adams sich nun wieder illusionistischer Darstellungsmittel verdankten. Noch immer erscheinen sie mehr gemeißelt und konstruiert als modelliert oder gewachsen – mit angesetzten Gliedern, die auch zu freien, Arp-ähnlichen Formen ausfließen können. Er hat nicht grundsätzlich revidieren wollen, der nachkubistische Léger, was die künstlerische Emanzipation der zehner Jahre begründet hatte. Aber seine Bilder sollten wieder lesbarer werden, unmittelbar lesbar ohne elitäre Decodierleistung. In den Schützengräben des Ersten Weltkriegs war der Maler seinen künftigen Bildadressaten begegnet: "Meine neuen Kameraden im Pionierbataillon waren Bergleute, Kanalarbeiter, Holzfäller und Metallarbeiter. Unter ihnen lernte ich das französische Volk kennen, sein genaues Wirklichkeits- und Zweckmäßigkeitsempfinden." Ihm, dem Volk, entwirft Léger dann seinen gestaltbereinigten Bildmenschen, der so demokratisches Emblem sein will, wie er idiomatische Formel einer abgemilderten Moderne geworden ist. Dicke, schwarze Konturen schneiden ihn aus seinem Flächenraum, in dem noch allerhand abstraktes Ranken- und Zierwerk wuchert, das an die kubistische Bildrevolution erinnert.

Eine Leger-Ausstellung, die sich einmal ganz auf dieses Spätwerk konzentriert. Die Stuttgarter Staatsgalerie hat sie von der Whitechapel Art Gallery in London übernommen. Und wie meist, wenn ein Werkausschnitt neu verhandelt wird, sollen dabei kunstgeschichtliche Urteile aus erster Instanz kassiert werden. Légers Frühwerk nämlich, meint Nicholas Serota im Katalog, sei von solcher Brillanz, daß viele Kommentatoren die zweite Hälfte seiner Laufbahn nur als allmähliches Abklingen seiner Aussagekraft bewerten. Daß da aber in Wahrheit überhaupt nichts abklingt, wird in der Ausstellung mühelos bewiesen. Nichts und niemand kann den neuen Menschen davon abhalten, glücklich gelbrotblaue Spuren bei seinem offensichtlich ganz und gar harmonischen Gang durch die Weltgeschichte zu hinterlassen.

Im Jahr 1950 zum Beispiel findet er sich auf der Großbaustelle ein. Schleppt Metallschienen, setzt Fensterrahmen, steigt auf die Leiter, balanciert hoch oben ganz in der Nähe der Wolken. Eine ganze Kette von Zeichnungs- und Oelstudien, die zum monumentalen Bild "Die Bauarbeiter" führen. Léger war nach 1945 in die Kommunistische Partei eingetreten, behielt sich aber die Freiheit vor, gegen stalinistische Doktrinen zu verstoßen. Sein Wiederaufbauoptimismus geriet denn auch alles andere als öde. Er plazierte keine muskulösen Workaholics aufs Gerüst, die mit jedem Wohnungsfertigteil ein Stück bessere Welt auf den Trümmerboden der alten schichten, sondern friedlich freundliche Arbeiterdarsteller, die so gutartig aussehen wie Playmobil-Figuren im Kinderzimmer Schweißtreibend kann es jedenfalls kaum sein, was und wie sie da schaffen. Eher hat es den Eindruck, als hantierten sie schon mit jenen vergnüglicher. Werkteilen, die ein Frank Stella viel später zu abstrakten Reliefs montieren wird. Von der Härte der Arbeit erzählen nur ein paar Zeichnungen, Skizzen verkrüppelter Hände. Die Arbeiter letzter Fassung haben dann wieder mächtige Handwerkzeuge, mit denen sie winken und zupacken.

"Für die Schönheit des modernen Zeitalters Äquivalente zu finden": Es sollte Légers Programm bleiben, gültig auch für sein Spätwerk Noch einmal in diesem skeptischen Jahrhundert reimt sich Malerei auf unbeirrbare Paradiesbeschwörung. Während Picasso trotz Emigrationsangeboten im besetzten Frankreich bleibt, arbeite: Léger von 1940-45 in den USA. Und dort hält er seine Figuren zu wahren Kunststücken an. Akrobaten tauchen in den Farbgrund, turnen kopfüber im Bildraum, Abgesandte einer schwerelos, unbeschwerten Spezies, die dem Millionentod ringsum ins Bild entweichen wie in ein galaktisches Nirgendwo. Entzugskunst, die Aggressivität nicht kennt. Triumphal blüht in diesem Werk der Grundfarbakkord auf als integre wie bezwingende Gegenweltmetapher. Und beleuchtet ein paar klassische Arkadien-Sujets. "Landpartie" oder "Rast", Paraphrase auf die ehrwürdigen "Fêtes champetres" der Kunstgeschichte. Nach dem hektischen Maschinenrhythmus der zehner Jahre auch Plädoyers für die Langsamkeit: Zum Frühstück im Freien kommt der neue Mensch mit dem Fahrrad.

(Staatsgalerie Stuttgart bis zum 19. Juni, Katalog 39 Mark)