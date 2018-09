Von Ossietzky reden viele, die ihn kaum kennen. Als Studenten der Reform-Universität Oldenburg 1974 ihrer Universität den Namen des tapferen Publizisten und Herausgebers der Weltbühne geben wollten, verhielt sich der SPD-Kultusminister des Landes Niedersachsen „skeptisch gegenüber dem moralischen Anspruch jeder Art von Namensgebung“ – und die Landesregierung setzte 200 Polizisten in Marsch, die den Namenszug des von den Nazis in den Tod geschickten Carl von Ossietzky abkratzen mußten.

Und was wußte der Hamburger Abgeordnete der CDU im Bundestag, Rollmann, als er 1963 dekretierte, der 1889 in Hamburg geborene Ossietzky habe, weil Pazifist, uns nichts mehr zu sagen?

Hat also Bürgermeister Dohnanyi nicht Recht, wenn er im Katalog einer Ausstellung in der nach Ossietzky benannten Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg „Vorurteile“ beklagt, so daß noch vor kurzem ein Heiner Geißler „den Pazifismus Ossietzkys für mitschuldig am Ende der Weimarer Republik“ befinden konnte?

Solche Vorurteile könnte die Ausstellung abbauen helfen, die von der Hamburger Arbeitsstelle für deutsche Exilliteratur in zweijähriger Arbeit zusammengestellt und in einem Katalog von 400 Seiten dokumentiert ist: „Carl von Ossietzky und das politische Exil – Die Arbeit des ‚Freundeskreises Carl von Ossietzky‘ in den Jahren 1933 bis 1936.“

Ausstellung und Katalog sind ein Lehrstück über politischen Widerstand. Im „Freundeskreis“ arbeiteten politische Emigranten und Freunde Ossietzkys zusammen. Erst galt es, dem im KZ gefolterten Schriftsteller mit Briefen und Besuchen, später einfach beim Überleben zu helfen. Mit einer weltweiten Kampagne sollte der „Friedensnobelpreis ins KZ“ gegeben und so das Mord-System der Nazis angeklagt und wenigstens eines der Opfer – vielleicht – befreit werden.

Leider hatte Thomas Mann recht, als er in einem Brief vom 13. Oktober 1935 (jetzt zum ersten Mal veröffentlicht), von der Angst spricht, daß ein „höher und zarter organisierter Mensch nach drei Jahren Konzentrationslager nicht mehr präsentabel ist“. Der in ein Krankenhaus „überstellte“ Häftling ist am 4. Mai 1938 an den Folgen der Haft gestorben.

Neben vielen hier zum ersten Mal publizierten Briefen und Dokumenten wird endlich auch die tapfere Arbeit der wenigen Frauen bekannt, die – heute fast vergessen – den „Freundeskreis“ geschaffen und unter gefährlichen Bedingungen am Leben erhalten haben: Hilde Walter, Hedwig Hünicke, Gusti Hecht. (Bis 30. Juni; Katalog 12 Mark.) R. M.