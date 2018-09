Inhalt Seite 1 — Erdrutsch hinterm Deich Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Manfred Berger, Wolfgang G. Gibowski und Dieter Roth

Die Landtagswahl hat die politische Landschaft unerwartet stark verändert. Schon bei der Wahl im September 1987 hatten die Sozialdemokraten die CDU in den meisten Regionen des Landes, vor allem den städtisch-bürgerlich geprägten, überholt und in den ländlichen Bereichen wie im Umland von Hamburg aufgeschlossen. Beide Parteien waren damals nur noch „auf Sichtweite“ voneinander entfernt. In städtischen Wohnvierteln, wo die SPD schon von der Herbstwahl einen Vorsprung von 9,9 Prozentpunkten mitbrachte, liegt sie nun mit 30 Prozentpunkten vor der CDU. Hier schaffte die SPD ein Plus von 9,9, die CDU nahm um 9,8 Prozentpunkte ab. In den ländlichen Gebieten Schleswig-Holsteins (hier war die CDU im September letzten Jahres noch knapp vor der SPD geblieben) haben die Sozialdemokraten nach Zugewinnen von 9,1 mit 52,1 Prozent nun ebenfalls einen deutlichen Vorsprung vor der CDU (35,7 Prozent). In den Hochburgen der CDU blieben die Verluste der Christdemokraten mit 8,3 Prozentpunkten noch vergleichsweise „gering“. Auch im „Speckgürtel“, im Umland von Hamburg, hat sich der knappe Vorsprung der Union in einen 19-Prozentpunkte-Vorteil der SPD verändert. Hier gab es mit CDU-Verlusten von 11,2 Prozentpunkten und SPD-Gewinnen von 10,1 Prozentpunkten die stärksten Veränderungen.

Die Gewinne der SPD liegen also ausnahmslos auf hohem Niveau. Spiegelbildlich ähnlich verhält es sich mit den Verlusten der CDU, die allerdings einen, wenn auch schwachen Zusammenhang mit dem September 1987 aufzeigen: Wo sich die CDU im September noch einigermaßen gut gehalten hatte, hat sie nun mehr verloren; wo sie schon bei der turnusmäßigen Wahl kräftige Verluste erlitten hatte, wie in den ländlichen Gebieten, hat sie sich nun etwas besser gehalten. Das Wahlergebnis ist auf einen im ganzen Land recht gleichmäßig verlaufenden Einfluß zurückzuführen, auf die Barschel-Pfeiffer-Affäre.

Hinter den nur geringen Verlusten der FDP (–0,8), welche die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern ließen, stehen vergleichsweise stärkere regionale Veränderungen als bei SPD und CDU. In den ländlichen Gegenden verlor die FDP mit 1,1 Prozentpunkten ein Fünftel ihrer Wählerschaft, während sie im Umland Hamburgs nur geringfügig von 5,7 Prozent auf 5,6 Prozent zurückging. In den ländlichen Regionen, wo sich die CDU etwas besser gehalten hat als im übrigen Land, haben sowohl FDP wie auch UWSH (-0,9 Prozent) darunter gelitten, daß die CDU ihre traditionellen Wähler zumindest ansatzweise mobilisieren konnte.

Mit den erdrutschartigen Veränderungen haben die Wähler in Schleswig-Holstein demnach den Versuch unternommen, die Barschel-Pfeiffer-Affäre politisch zu verarbeiten. Die Frage, ob die Wähler am 8. Mai hauptsächlich über politische Moral abstimmten oder ob es noch andere landes- und bundespolitische Bedingungen von Rang gab, läßt sich mit den seit Herbst letzten Jahres durchgeführten Umfragen beantworten. Sie belegen seit Oktober letzten Jahres, daß die Umorientierung der potentiellen Wechselwähler im Bereich zwischen CDU und SPD früh einsetzte und schon während der Arbeit des Untersuchungsausschusses die Größenordnung des jetzigen Wahlergebnisses annahm.

Die Antwort auf die Frage nach den wichtigsten Problemen im Lande verdeckt auf den ersten Blick, daß sich die Absichten der wechselbereiten Wähler schon frühzeitig zugungsten der SPD gefestigt hatten. Im Dezember letzten Jahres, als noch nicht endgültig feststand, wann gewählt wird, waren die Neuwahlen für 29 Prozent das wichtigste Problem, 28 Prozent nannten die Aufklärung des Falles Barschels als für sie besonders vordringlich, nur 19 Prozent verwiesen auf die Arbeitslosigkeit im Lande. Schon im Februar wurde das Thema Arbeitslosigkeit häufiger genannt als „Neuwahlen“ und Aufklärung des Falles Barschel. Im Mai schießlich, wenige Tage vor der Wahl, war der Fall Barschel bei spontanen Antworten fast gänzlich von der Liste der öffentlichen Agenda verschwunden, 13 Prozent nannten die bevorstehenden Neuwahlen als wichtigstes Thema, während für die Mehrheit im Lande (53 Prozent) das Thema Arbeitslosigkeit das beherrschende Problem war. Umfragen und Wahlergebnis belegen aber im nachhinein eindeutig, daß das auch bundesweit wichtigste Thema „Arbeitslosigkeit“ die Folgen der Barschel-Affäre nicht verdrängt hatte; vielmehr hatten die wechselbereiten Wähler ihre Entscheidungen getroffen und waren wieder zur „normalen“ Tagespolitik zurückgekehrt.

Aus der Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen kurz vor der Wahl, aber auch aus den strukturellen Analysen zeigt sich deutlich, daß der weitaus größte Teil der neuen SPD-Wähler direkt von der CDU kam. Darüber hinaus konnte die SPD weit mehr FDP-Wähler vom Herbst 1987 gewinnen, als der Verlust der Freidemokraten von 0,8 Prozentpunkten anzeigt. Mehr als ein Drittel der liberalen Wähler von 1987 gab an, jetzt SPD wählen zu wollen. Zusätzlich kam der SPD zugute, daß sie die Wähler, die ihr ohnehin nahestanden, besser mobilisieren konnte als die anderen Parteien; diesmal wurde sie auch von früheren Wählern der Grünen gewählt.