Die Liaison Springer-Kirch beflügelt die Phantasie der Betrachter weiter. Der Branchendienst Platow-Brief, der als erster die Poolvereinigung der Springer-Aktionäre Leo Kirch und Franz und Frieder Burda aufgedeckt hatte, meldete nun eine neue hochkarätige Verbindung: Der Gütersloher Mediengigant Bertelsmann habe versucht, sich das Springer-Aktienpaket des Filmhändlers Kirch zu verschaffen – also wenigstens zehn Prozent. Einen rechten Sinn macht so eine Übernahme nicht, denn unternehmerisch könnte Bertelsmann bei Springer gar nicht aktiv werden. Das Kartellamt würde das untersagen. Vielleicht aber geht es nur um eine gezielte Information, die dann in Gütersloh prompt auch dementiert wurde. Immerhin gehört Platow zu Bertelsmann. Schließlich sind Bertelsmann und Kirch heftige Konkurrenten beim Privatfernsehen. Kirch beliefert Sat 1 mit Filmen und TV-Serien – mit einigem Publikumserfolg. Dem Bertelsmann-Kanal RTL plus dagegen will der Erfolg bisher nicht so recht gelingen – mangels Filmmasse. Bei Springer – so wird versichert – wurde jedenfalls laut gelacht.

Damit sie ein neues mit dreißig Sitzen Zubringerflugzeug finanzieren und entwickeln kann, sucht die mehrheitlich zum Daimler-Benz-Konzern gehörende Dornier GmbH noch Partner, die ungefähr 37 Prozent der Entwicklung übernehmen. „Wir sind mit einer Reihe von potenten Partnern im Gespräch und wollen in den nächsten Monaten zu konkreten Vereinbarungen kommen“, meint der Dornier-Vorstandsvorsitzende Johann Schäffler, der davon ausgeht, daß es „drei oder vier Partner sein werden“, die das Flugzeug auch gemeinsam bauen sollen.

Zuvor muß Schäffler allerdings noch ein internes Problem lösen. Um die knapp fünfhundert Millionen Mark Entwicklungslasten, die auf Dornier für diesen DO 328 genannten Flieger entfallen würden, aufbringen zu können, braucht die Daimler-Tochter unbedingt eine Kapitalerhöhung. Schäffler träumt davon, das Stammkapital von jetzt 100 auf 250 Millionen Mark erhöhen zu können. Das aber wird Probleme geben, weil 32 Prozent des Firmenkapitals noch in den Händen der Familie Dornier liegen, die die Firmenmehrheit 1985 an Daimler-Benz verkaufte. Eine so üppige Kapitalaufstockung kann die Familie nicht mitmachen und befürchtet nun, daß sie mit diesem Schritt ausgebootet werden soll. Der Haken für Schäffler ist aber, daß die Familie einer Kapitalerhöhung zustimmen muß. Schäffler, der das Kapital unbedingt braucht, um seine DO 328 finanzieren zu können, weiß: „Das wird nicht einfach.“

Die Nachricht traf die Redakteure von Regional 7, dem Lokal-TV, das die Saarbrücker Zeitung seit 1984 als lokales Fenster über RTL plus im Saarland und Teilen von Rheinland-Pfalz ausstrahlt, völlig unvorbereitet. Ende Juni, so ließ die Verlagsleitung die Mitarbeiter kürzlich wissen, werde das Regionalprogramm eingestellt. „Irr. wesentlichen sind für die Entscheidung wirtschaftliche Gründe ausschlaggebend“, sagt Norbert Dietrich von der Geschäftsleitung.

Darüber, wie hoch die Verluste sind, schweigt er sich aus. Möglicherweise spielen denn auch ganz andere Überlegungen bei dem Ausstieg aus dem Fernsehgeschäft eine viel gewichtigere Rolle. Bis zum 31. Oktober nämlich soll bei SAT 1 die Entscheidung darüber fallen, wer die seit dem Rückzug der Verlage Burda und Bauer wieder frei gewordenen Anteile in Höhe von dreizehn Prozent erhält. Vorrangig sollen sie, so die Gesellschaftervereinbarung, regionalen Verlagen angeboten werden.

Ein Interesse der Saarbrücker Zeitung an SAT 1 wäre nur logisch. Immerhin ist der Mehrheitsgesellschafter des Regionalblattes das Stuttgarter Verlagshaus Holtzbrinck. Der baden-württembergische Medienriese ist bereits mit fünfzehn Prozent an SAT 1 beteiligt. Über eine Beteiligung der Saarbrücker Zeitung an dem Mainzer Privatsender könnten die Stuttgarter ihre Stellung weiter ausbauen. Für einen solchen Deal aber wäre eine enge Zusammenarbeit mit dem Konkurrenten RTL plus sicherlich wenig förderlich. Daß der Ausstieg aus dem Fernsehgeschäft endgültig ist, mag denn auch Dietrich nicht bestätigen: „Endgültig und ewig kann man nicht sagen.“

Ohne einen großen Binnenmarkt läuft die europäische Elektroindustrie Gefahr, von der amerikanischen und japanischen Konkurrenz abgehängt zu werden. Das ist jedenfalls die Meinung von Siemens-Chef Karlheinz Kaske. Die Entwicklung eines neuen Telephon-Vermittlungssystems koste in den USA wie in der Bundesrepublik etwa 2,5 Milliarden Mark, die amerikanische Entwicklung habe aber im eigenen Markt das siebenfache Potential. Und es koste beinahe eine halbe Milliarde Mark, ein deutsches System so zu modifizieren, daß die Summe der damit zu beliefernden Märkte dem US-Markt entspricht.