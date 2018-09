Von Heinz Georg Wolf

Der Wettbewerb der Schweine begann abends um sieben und endete nach Mitternacht. In Konkurrenz standen Schweine der Provenienzen Pietrain/Deutsche Landrasse, Duroc, Deutsche Landrasse Reinzucht, Schwäbisch Hällisch und Wildschwein/Deutsche Landrasse. Austragungsort war das Restaurant „Bauerntanz“ in Aichach, Veranstalter der Bauer Sepp Bichler aus dem nahegelegenen Sielenbach.

Mit einem „Grüß Gott“ und der lapidaren Mitteilung, die „Qualität des Schweinefleisches“ sei „schon lange nicht mehr das, was sie einmal war“, hatte Bichler zu dem Abend geladen. Die Gäste – Freunde, Kunden und ein paar Leute von der lokalen Presse – sollten als Testesser in dem Wettbewerb die Preisrichter sein.

Der Abend war von langer Hand vorbereitet. Im vergangenen Herbst hatte Bichler die Ferkel dazu aufgestallt. Unter gleichen Bedingungen wurde das Schweinevieh in einem gemeinsamen Pferch gemästet – so wie es auf dem Bichlerhof üblich ist: mit Grünfutter, Getreide, Ackererbsen und -bohnen, alles aus eigenem Anbau, ohne zugekauftes Futter und ohne erlaubte oder gar verbotene Tiermedizin, nicht in genormten Boxen mit Spaltböden für Schwemmentmistung, sondern in einem Holzverschlag mit Stroheinstreu, in dem den Tieren auch einige Bewegungsfreiheit vergönnt wird.

Schon seit einem Jahrzehnt betreibt Bichler die Schweinemast so unbekümmert, ohne sich durch stall- und fütterungstechnische Fortschritte irritieren zu lassen. Bislang züchtete er freilich nur Schweine der Sorte Deutsche Landrasse. Jetzt wollte er testen, wie die fast ausgestorbenen Rassen beim Verbraucher ankommen.

Als 18jähriger hatte Bichler den Hof von seinem Vater übernommen. Die ersten zehn Jahre hat er Sauen gehalten und Ferkel produziert. Aber das lohnte dann nicht mehr. Der junge Bauer hätte modernisieren und aufstocken, neue Ställe bauen und mehr Zuchtsauen einstellen müssen. Dazu aber war der Betrieb mit nur sechzehn Hektar zu klein. So stellte er um auf Mast. In dem alten Stall konnte er ohne große Investitionen hundert Ferkel unterbringen. Sie wachsen in sechs Monaten zu etwa achtzig Kilogramm Schlachtgewicht heran.

Von 200 Schweinen im Jahr kann freilich ein Mäster nicht leben. Je Schwein können 25 bis 30 Mark unterm Strich bleiben. Das bringt 5000 bis 6000 Mark Rohgewinn. So jedenfalls sieht die Rechnung aus, wenn der Bauer die Schweine zum Schlachthof treibt. Bichler aber vermarktet direkt. Seine Schweine schlachtet ein Metzger in der Nachbarschaft. Der macht auch Wurst, räuchert Schinken und Wammerl (auf hochdeutsch Bauchfleisch oder durchwachsener Speck).