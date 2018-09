Ein Gespräch mit dem Biochemiker und Kulturkritiker Erwin Chargaff

Von Mathias Greßrath

Erwin Chargaff wurde 1905 in Czemowitz geboren. Er studierte in Wien Chemie und hörte die Vorlesungen von Karl Kraus, ging 1934 über Paris nach Amerika. An der Columbia Universität in New York forschte und lehrte er vierzig Jahre lang, zuletzt als Leiter des Instituts für Biochemie. Seine Arbeiten über die Basenpaarungen waren entscheidend für die Entdeckung der Doppel-Helix der DNA. Chargaff ist Mitglied der National Academy of Sciences der USA. In Deutschland ist er in den letzten Jahren vor allem durch seine Autobiographie „Das Feuer des Heraklit“, zahlreiche wissenschafts- und kulturkritische Essays und öffentliche Vorträge gegen die Gentechnik bekannt geworden.

ZEIT: Wenn man mit jüngeren Wissenschaftlern über Sie spricht, dann sagen die: „Ach ja, der Chargaff.“ – und das in einer schwer zu definierenden Mischung von schlechtem Gewissen und Verachtung.

Chargaff: Na ja, in Amerika hat immer ein Kult der Jugend geherrscht, der auf die Anfänge des Landes zurückgeht. Novus ordo rerum steht auf meiner schmutzigen Ein-Dollar-Note: eine neue Ordnung der Dinge. „Neu“ ist immer ein hohes Prädikat in Amerika, und leider Gottes hat das auch auf das geistige Leben übergegriffen. Und wenn die sagen: „Ja, der Chargaff“, dann haben sie zum Teil recht: Ich bin jetzt älter als 82, ein alter Mann, und war immer ein enfant terrible. Aber von meinen Arbeiten mußte ich nichts zurücknehmen. Natürlich ist unterdessen die Wissenschaft der ganzen Welt zusammengewachsen zu einer Art zu groß gewordener Sekte. Die hat ihr eigenes Budget, besoldet ihre Lobbies, übt großen Einfluß auf den Kongreß aus. Sie hat Querverbindungen zur Industrie, weil ja die Physik der Industrie Riesen-Aufträge verschaffen kann. Und in dem Moment, wo die Wissenschaft einen so großen Einfluß hat, bekommen die Wissenschaftler eine Gewerkschaftsmentaltität: Kein Vogel darf sein Nest beschmutzen. Andere Nester darf man beschmutzen. Als Chemiker darf man sagen: Es geht soviel Geld für’s Ballett drauf, aber um Gottes willen nicht, daß wir größere Sorgen haben, als drei Milliarden auszugeben für „the mapping of the human genome“, also für die Analyse des gesamten Genoms eines Menschen.

ZEIT: Sie halten das für eine sinnlose Angelegenheit?

Chargaff: Man wird das Genom vermessen und dann sagen: Alle Menschen sind krank. Es gibt ja nicht das menschliche Wesen. Es ist ja jeder verschieden. Ich halte es für dumm und für einen Trick, viel Geld zu bekommen. Sie wollen in der Molekularbiologie auch so etwas haben wie die Teilchenphysiker: CERN und andere schöne Riesen-Anlagen, die viele Wissenschaftler beschäftigen können.