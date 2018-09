Friedensdemonstranten: Der Bundesgerichtshof strapaziert den Nötigungsparagraphen

Von Hans Schueler

Es wird geräumt, aber es wird auch weiter verurteilt. An eben dem Tag, an dem aus Genf die Nachricht von der endgültigen Einigung der Supermächte über den Abbau aller atomaren Mittelstreckenraketen eintraf, verkündete der Bundesgerichtshof in Karlsruhe einen Grundsatzbeschluß, der im Kern schon anachronistisch war, als er ausgesprochen wurde: „Die Fernziele von Straßenblockierern sind nicht bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit der Nötigung, sondern ausschließlich bei der Strafzumessung zu berücksichtigen.“

Der Beschluß bindet alle Instanzgerichte. Sie müssen in sämtlichen noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Strafverfahren gegen Teilnehmer an Sitzblockaden vor amerikanischen Raketendepots wegen Nötigung verurteilen; nur beim Strafmaß dürfen sie ob der ehrenwerten Motive der Demonstranten Milde walten lassen. Es wird also wie bisher wohl nur Geldstrafen mit unterschiedlich vielen und unterschiedlich hohen Tagessätzen geben; Haft droht bloß bei Zahlungsunfähigkeit.

Das eigentliche Kuriosum ihrer Entscheidung scheint den obersten Strafrichtern der Republik gar nicht ins Bewußtsein gedrungen zu sein: Was sie als „Fernziel“ der Blockierer definierten und als möglichen Rechtfertigungsgrund für die Tat für unbeachtlich erklärten – die Beseitigung der Mittelstreckenwaffen auf deutschem Boden –, ist per Abkommen bereits erreicht und wird de facto zumindest teilweise verwirklicht sein, noch bevor die letzten Täter ihr rechtskräftiges Strafurteil in Händen halten.

Erleichtert fühlen dürfen sich durch den Karlsruher Spruch allein die Bonner Regierung und ihr voran der freidemokratische Justizminister Hans Engelhard. Sie sind nun der Notwendigkeit enthoben, eine „Lex Mutlangen“ durch Verschärfung des Nötigungsparagraphen im Strafgesetzbuch – mit Wirkung nur für die Zukunft – zu erwirken. Das Gericht hat ihnen überdies den schönen Schein beschert, als handle es sich bei der nunmehr obligatorischen Sanktion nur um die – zudem rückwirkend – allein richtige Anwendung des bestehenden Gesetzes; eine Änderung durch politisch-legislativen Willensakt der regierenden Koalition sei also gar nicht erforderlich.

Verwerfliches Tun?