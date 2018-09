Von Renate Just

Ich steh’ im Stau. Das ist immer so in Berchtesgaden. Unter den Torbögen zwischen Schloß- und Marktplatz hat sich Husum mit dem Main-Taunus-Kreis verkeilt. Scheinwerferketten tasten sich rund um den Kurgarten durchs nachmittägliche Regendunkel, das nasse Zischen auf dem Asphalt reißt nicht ab. Die heißkalkulierten" Bikinis, die "Borten-Top-Hits", die Maria-Hellwig-Kassetten, die polierten Feinkostäpfel, mit Gittern vor unrechtmäßigem Betasten gesichert, hat der Schnürlregen vorübergehend aus der Fußgängerzone ins Innere der merkwürdigen Kurort-Kramläden verbannt. Sie haben schon lange die alten "Fragnereien" – die Gemischtwarenläden – abgelöst. "Ayer, Käss und Brod" holt man sich im Großmarkt, und ungebleichten Zwirn, Dochtgarn, Hemd-Häftel und "gemeine Seiffen" findet man allenfalls noch in heimatkundlichen Heften aus dem Jahr 1929. Dafür gibt es, anstelle eines Bürstenbinderlädchens, im historischen "Hirschen"-Haus, groß angezeigt, "Waffen", Beretta, Colt und Browning. Und in der Kurhaushalle einen Computer-Blutdruckmesser. Und unter der Kuppel des vormaligen "Café Rottenhöfer", nie werde ich mich daran gewöhnen, den allgegenwärtigen gelbgrünen Hühnerbrater.

Das "Rottenhöfer" vor 30 Jahren ist in meiner Erinnerung so gespeichert, wie sein gediegener Name klingt: heiße Schokolade aus Hotelsilberkännchen, an deren Henkeln man sich neunjährig die Finger verbrannte; dunkelpolierte Armstühle mit Flechtsitzen an pieksauber weißgedeckten Tischen ("Klecker* nicht!"), hohe Bogenfenster hinter faltenreichen Vorhängen. Und drüber dieser sahnige Konditoreigeruch, der allein schon satt machen kann, freilich nicht ein Kind.

Nach Berchtesgaden ging die erste Reise meines Lebens. Dazu noch in unüblicher Familienkonstellation – die Tochter mit dem Vater alleine ("Und wer wird dem Kind die Zöpfe flechten?"). Ostern 1958, im blauweißen Goliath, zum ersten Mal südlich der Donau, zum ersten Mal am irgendwie angsterregenden Garchinger Atom-Ei vorbei ("Papa, mach lieber; das Fenster zu!"). Und kaum hatte man die neuartigen Rolltreppen im Münchner Kaufhaus verkraftet, da erschien in der Fluchtlinie der Autobahn, über den Fichtenreihen des Hofoldinger Forstes, der allererste Alpengipfel, eine unirdische silbrige Pyramdie.

Abends dann die staunenswerte, wenn auch denkbar wenig oberbayerische Wohnung von Großonkel und Großtante in der Königsseer Straße. Keine Stringregale und abstrakten Kalenderdrucke wie daheim, sondern Bücherschränke mit Butzenscheiben, von hölzernen Zwergen gestemmt, gigantische vergoldete Kaminaufsätze, eine. beinhebende Bronze-Nackte auf Marmorsockel, Tischdecken wie türkische Teppiche, gußeiserne Fransenlampen, Schnitzwerkschränke, in denen der Onkel Stöße von Suchard-Schokolade verwahrte, leider Edelbitter. Das gesamte Inventar einer weiträumigen wilhelminischen Kaufmannswohnung war in den Berchtesgadener Alterssitz gequetscht – einschließlich des sperrigen Jugendstilschlafzimmers, das der Onkel von Albert Einstein erworben hatte, als der emigrierte.

Der erste Blick morgens, nach dem Abschütteln der ungewohnten Federbettlast, fiel auf eine Reihe naturkundlicher Glaszylinder, die mit vielfarbigen Salzwürfeln aus dem örtlichen Bergwerk gefüllt waren. Dann galt es, einen Schluck vom "wunderbar gesunden" eisigen Gebirgswasser aus dem altmodischen Wasserhahn im Flur zu nehmen und sich platschend am Steingutwaschgeschirr, auf Marmorplatte und durchweichten Spitzendeckchen zu säubern. Vaters Versuche, Zöpfe zu formen, taugten nicht viel – schon nach einer Stunde baumelten die Samtbändchen haltlos herum, was endlich zur Einführung des eh viel schickeren Pferdeschwanzes führte. Dann zog man los, die Tochter mit verbeulter Box-Kamera und riesigem Feldstecher um den Hals. Damals war die Königsseer Straße noch nicht von Tankstellen beherrscht, und der Vorläufer des heutigen Supermarktes war das "Freiheisenlehen", ein Kleinhäusleranwesen mit steinbeschwertem Schindeldach aus dem Jahr 1601. Heute fristet es ein zusammengeklapptes, Bohle für Bohle durchnumeriertes Schattendasein in den Lagern des oberbayerischen Bauernhofmuseums.

"Papa, ich krieg’ keine Luft mehr, fahr’n wir doch mit dem Auuutooo!" An mein gehfaules Gequengel schon bei kleinsten Steigungen kann ich mich peinlich gut erinnern. Der Vater, keinesfalls willens, sich ans Steuer zu setzen, erteilte erste Bergsteigerregeln: einen Schritt beim Einatmen, einen beim Ausschnaufen. Das dauerte – zumal auch heuchlerische Pausen eingelegt werden mußten, um starkgeschrägte Box-Photos zu produzieren: Krokus wiese mit Hochkalter, Krokuswiese mit Bahnkörper. Als Lohn der Mühe durfte man sich dann bisweilen auf den "Milchkurgarten Sturm" freuen.