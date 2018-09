Zum Fahrplanwechsel der Bundesbahn am 29. Mai wird ein Teilstück der neuen Nord-Süd-Magistrale von Hamburg nach München, die fast 100 Kilometer lange Neubaustrecke zwischen Fulda und Würzburg, in Betrieb genommen.

Der neue Streckenabschnitt verringert die Fahrzeit um fast eine halbe Stunde und bringt somit eine Verkürzung der Gesamtfahrzeit von Hamburg nach München. War man bisher sieben Stunden und sieben Minuten unterwegs, sind es von Ende Mai an nur noch knapp sechsdreiviertel Stunden.

Mit der Inbetriebnahme des neuen Streckenabschnitts muß man sich jedoch auch an neue Reiseeindrücke gewöhnen. Wenn die Intercityzüge mit Spitzengeschwindigkeiten von rund 200 Kilometern von Fulda nach Würzburg rauschen, wird fast die Hälfte der Route (rund 42 Prozent) unter Tage gefahren. Allein auf der neuen Strecke sind 20 Tunnel durchbrochen worden: Der längste ist der Landrückentunnel bei Fulda – mit fast elf Kilometern sogar noch ein kleines Stück länger als der Arlbergtunnel in Österreich –, dann folgt der Mühlbergtunnel bei Gemünden mit fünfeinhalb Kilometern Länge.

Die Neubaustrecke zwischen Fulda und Würzburg ist neben der im vergangenen Jahr in Betrieb genommenen neuen Strecke zwischen Mannheim und Graben-Neudorf, dem ersten Teilstück für die Hochgeschwindigkeitszüge nach Stuttgart, nur der Anfang des Neu- und Ausbauprogramms der Bundesbahn, das auf ein Gesamtvolumen von 40 Milliarden Mark veranschlagt ist.

Bereits im Sommer 1991 sollen die gesamte Neubauroute zwischen Hannover und Würzburg und auch die Schnellstrecke von Mannheim nach Stuttgart in Betrieb genommen werden. Zwischen Hannover und Würzburg wird man dann durch 61 Tunnels 125 Kilometer unter Tage fahren, wobei die Fahrzeit von Hannover bis München dann nur noch vierdreiviertel Stunden betragen wird.

Diese neue Strecke trennt sich weitgehend von der alten Trasse der Bundesbahn. Sie führt nahe an Hildesheim vorbei, berührt zwischen Northeim und Göttingen die bestehende Bahnlinie, wendet sich von dort nach Kassel, wo in den nächsten drei Jahren ein moderner Durchgangsbahnhof entsteht, und schließt in Fulda an die neue Strecke nach Würzburg an.

1991 sollen 45 Intercity-Expreßzüge mit Spitzengeschwindigkeiten von 250 Kilometern pro Stunde über das neue deutsche Schnellfahrschienennetz rasen, Züge mit je einem Triebkopf an der Spitze und am Ende des Zuges sowie 14 Komfortwagen. Unterhaltung wird es genug geben: Hörfunkprogramme, Monitoren mit laufenden Informationen, Video, aber auch ein Blick auf den Schienenstrang wie aus dem Lokführerstand.

Wer allerdings zukünftig in Ruhe viel Landschaft genießen will, muß auf Nahverkehrs- und Eilzüge umsteigen, die nach wie vor auf den alten Trassen verkehren, einem Schienennetz, das zu einem guten Teil noch aus Urgroßväter- und Großväterzeiten stammt. G. K.