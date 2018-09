Aus Heft 1 der neuen Literaturzeitschrift „LETTRE“ (siehe auch Seite 56).

Canneskurrenz

„Laßt sie frei!“ schrie das Titelblatt des Globe am letzten Festival-Tag in dicken Lettern unter den Paßbildern der Jury in Cannes. „Montag, 23. Mai, dreizehnter Tag der Geiselhaft für Ettore Scola, Nastassja Kinski, George Miller und die anderen ... es reicht!“ Auch Ettore Scola reichte es offenbar. Sichtlich ermüdet vom langen Entscheidungskampf der Jury verlas er am Montagabend die Preisträger: Goldene Palme für „Pelle Erobreren“, eine epische Saga des Dänen Bille August, Großer Spezialpreis der Jury für „A World Apart“, den Anti-Apartheid-Erstling des Kameramanns Chris Menges. Schauspielerpreis für Forest Whitaker in Clint Eastwoods „Bird“, Regiepreis für „Sur“ von Fernando Solanas, ein kitschiges Tango-Spektakel aus Argentinien und endlich ein Preis in Cannes für Peter Greenaway: für den besten künstlerischen Beitrag mit „Drowning by Numbers“. Keinen Preis bekam Klaus Kinski für seinen denkwürdigen Auftritt bei der Pressekonferenz zu seinem „Paganini“-Film, wo er das Publikum als „Ochsen“ und „Idioten“ beschimpfte. Und auch Menahem Golan, Präsident der „Cannon“-Produktion, der beim Lunch zum Putsch gegen die Festivalleitung aufrief, ging leer aus. „Die ’Cannon’“, sagt Godard, der für Golan seinen „König Lear“ drehte, hat sich aufgeblasen wie ein Frosch, der ein Ochse sein will. Jetzt ist sie kein Frosch mehr, sondern nur noch ein geplatzter Ochse.“

Neues aus Schleswig-Holstein

Springers große und kleine Enthüllungs-Postillen, auf der Suche nach dem Nächstbesten aus dem anderen „Lager“, der oder das ihnen die diversen CDU-Desaster in Schleswig-Holstein aus den Schlagzeilen räumte, taten so, als hätten sie die Totengräber des Schleswig-Holstein Musik Festivals gefunden: Der zukünftige Ministerpräsident Björn Engholm (SPD) wolle angeblich über eine deutliche Zentralisation, die stärkere Einbeziehung lokaler Künstler sowie Schwerpunkt-Programme das Festival breiteren Bevölkerungsschichten öffnen und so als „gesellschaftspolitisches Instrument“ einsetzen (Welt), seine designierte Finanzministerin Heide Simonis gar der „elitären Organisation“ die „staatlichen Subventionen“ aus Lotto-Mitteln streichen (Bild). Mit solchen Horror-Zeilen war dem Festival-Intendanten Justus Frantz leicht ein Kommentar („Kann den Todesstoß bedeuten“) zu entlocken. Abgesehen davon, daß kein auch nur halbwegs cleverer Politiker sich die Unklugheit leistete, ein populäres Ereignis, welcher Art auch immer, zu liquidieren; abgesehen davon, daß ein Ministerpräsident jedweder Couleur zwar kraft seines Amtes Kuratoriumsvorsitzender des „eingetragenen Vereins“ ist, der das Festival veranstaltet, aber kluger- und selbstverständlicherweise Inhalt und Konzeption kompetenten Leuten überläßt: Bereits am gleichen Morgen wie Bild und Welt mit ihren Horror-Meldungen überraschte Björn Engholm die Hörer des NDR mit der Versicherung, daß er das Festival auf jeden Fall erhalten wolle – und die Springer-Leser mit der Feststellung, daß Frau Simonis gar nicht mit Bild gesprochen habe. Abgesehen freilich auch von der Tatsache, daß wie vieles Erfolgreiche auch das Festival im verflixten dritten Jahr seine Gefährdung von innen wie von außen erkennen muß: Selbst Ablenken will gelernt sein – dazu muß man nicht einmal Noten lesen können.