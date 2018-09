Inhalt Seite 1 — Zwei Testfälle für Mitterrand Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die triumphale Wiederwahl François Mitterrands und der sich abzeichnende Sieg der Sozialisten bei den Neuwahlen zur Nationalversammlung sind nicht dazu angetan, die französischen Unternehmer und die meist eher konservativen Anleger zu begeistern. Doch anders als vor sieben Jahren, als zum ersten Mal seit Beginn der Fünften Republik ein linker Präsident ins Elysee einzog, herrscht keine Untergangsstimmung.

Der Premier- und die Fachminister sind Persönlichkeiten, gegen die fast niemand etwas einzuwenden hat. Der Regierungschef Michel Rocard, der einst als inspecteur des finances einer der bestqualifizierten Finanzbeamten war, hat immer wieder seine wirtschaftspolitische Sachkunde unter Beweis gestellt. Der parteilose Industrieminister Roger Fauroux war früher selbst ein (recht erfolgreicher) Industrieller, der sich 1981 gegen die Verstaatlichungen gewandt hatte; er kennt die Bundesrepublik, an deren Industriepolitik er sich orientiert.

Der neue Finanz- und Wirtschaftsminister Pierre Bérégovoy ist ebenfalls ein angesehener Mann, der bereits einmal von Juli 1984 bis April 1986 Chef dieses mächtigsten aller Ressorts war. Der gelernte Maschinenschlosser machte damals eine solide Politik und begann mit der Liberalisierung der Finanzmärkte sowie dem Abbau der Kapitalverkehrs- und Preiskontrollen. Und auch jetzt hat Bérégovoy abermals die richtigen Prioritäten gesetzt: Stabilität der Währung und der Preise, sparsame Haushaltspolitik . und Mobilisierung Frankreichs im Hinblick auf den europäischen Binnenmarkt. Allerdings wird es dem Minister schwerfallen, diesen wirtschaftspolitischen Kurs zu halten. Schon jetzt gerät er unter Druck, vom Pfad der Tugend abzuweichen.

An zwei „Testfällen“ .wird sich bald zeigen, ob die neue Linksregierung so pragmatisch ist, wie sie sich gibt. Es geht einerseits um die Inflationsbekämpfung und andererseits um die geplante Einführung einer Sondersteuer auf große Vermögen.

An der Inflationsfront ziehen dräuende Wolken auf. Im März sind die Preise um 0,3 und im April um 0,5 Prozent gestiegen. Zwar dürfte sich die Preisentwicklung wieder beruhigen, aber es waren doch überdeutliche Warnzeichen. Wie lange noch hält sich die Jahresteuerung auf ihrem gegenwärtigen Stand von hervorragenden 2,5 Prozent?

In den französischen Unternehmen rumort es. Nach mehrjährigem Darben ist vielerorts die Belegschaft unzufrieden. Jetzt, da viele Firmen endlich wieder Gewinne erzielen, fordert das Personal seinen Anteil. Die von der kommunistischen Gewerkschaft CGT vertretene Forderung nach einer „einheitlichen“ Anhebung aller Löhne und Gehälter um 1000 oder 1500 Francs (rund 300 beziehungweise 450 Mark) hat Anklang gefunden. Bevor sie Großzügigkeit walten lassen, möchten aber die Arbeitgeber die während der mageren Jahre stark gestiegene Verschuldung ihrer Unternehmen abbauen.

Der Interessengegensatz mündete bereits in schwere Arbeitskonflikte etwa beim Reifenhersteller Michelin oder beim staatsnahen Snecma-Konzern, der namentlich Triebwerke für Flugzeuge herstellt. Wird sich die Regierung da heraushalten können? Aus zwei Gründen hätte sie keine Freude an allzuweit gehenden Zugeständnissen der Arbeitgeber: Erstens soll die französische Industrie bis zum Stichjahr 1992 weiter erstarken und investieren, statt die Gewinne auszuschütten; und zweitens erfordert der Kampf gegen die Teuerung mehr Härte als in den vergangenen Jahren, als die Erdölpreise purzelten und die Gefahr einer importierten Inflation dadurch gebannt worden war.