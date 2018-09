Wegelagerer – das war einmal be. Man konnte sein Glück dabei finden (Schätze, Waffen, Frauen u. ä.) oder auch nicht. Man konnte reich im Bette sterben oder elend am Galgen. Wie auch immer: Wegelagerer zu sein, war eine oft romantische, wenn auch gelegentlich tödliche Tätigkeit. War es einmal.

Heute ist es bloß noch tödlich. Denn heute arbeiten wir Wegelagerer nicht mehr in den kühlen, schwarzen Wäldern des Spessarts, sondern, beispielsweise, im dumpfen Bonn. Wir Wegelagerer sind Journalisten geworden und tun, was unsere wilden Vorfahren auch schon taten – wir warten. Warten länger. – Warten immer noch. Bis endlich die Karawane kommt. Dann zücken wir unsere Waffen zum Überfall und rennen los – in den Händen die Mikrophone, auf den Schultern die Kameras, auf der Stirne der Schweiß.

Woche für Woche (und in manchen Wochen Tag für Tag) spielt sich vor dem Bonner Kanzleramt das trostloseste Schauspiel ab, das die deutschen Fernsehanstalten zu bieten haben. Journalisten warten – Politiker fahren vor.

Die hohen Herrschaften lassen huldvoll das Seitenfenster herunter, lächeln geschmeichelt, sagen salbungsvoll, daß sie jetzt leider nichts sagen können (vielleicht später...) – und bleiben während der ganzen, peinvollen Zeremonie dick und zufrieden auf ihren Ministerärschen sitzen. Und dann fahren sie, an Henry Moore vorbei, zu Helmut Kohl.

Und wieder müssen die Wegelagerer warten – denn am Ende der Sitzung, manchmal in der Nacht, wiederholt sich das klägliche Schauspiel. Und wieder ergibt das einige erregende Fernseh-Szenen von den Hinterausgängen der Macht.

Journalist zu sein, ist ein ungesundes Gewerbe. Jounalist in Bonn zu sein, ist das Letzte – solange es Redaktionen gibt, die ihre Redakteure zum Warten vors Kanzleramt schicken. Welch eine Vergeudung von Lebenszeit, -kraft und -freude! Als wären nicht das Bonner Klima und die unvermeidlichen Begegnungen mit Regierungssprecher Friedhelm Ost für den Hauptstadt-Journalisten Strafe genug!

Man stelle sich vor: Die Minister fahren heran, fummeln schon hektisch an der Autofensterkurbel, räuspern sich schon für ihr Statement – und keiner ist da! Erstaunen, Erschrecken, entsetzliche Leere! Der Staat fährt vor – und niemand schaut zu!

Diese Szene allerdings würde man gerne sehen, als letzte. Finis