Inhalt Seite 1 — Der Frust macht sich Luft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Unlängst fanden in Polen zwei interessante Prozesse statt. Eine Frau, die regelmäßig aus Großbritannien ihre Rente überwiesen bekam, erhob Klage gegen ihre polnische Bank. Diese zahlte ihr nämlich an Stelle von britischen Pfund polnische Zlotys aus, die auf dem freien Markt sehr viel weniger wert sind.

Eine andere Bürgerin verklagte das mächtige staatliche Autoverkaufsunternehmen, weil es ihr das Fahrzeug erst nach dem vereinbarten Termin lieferte und obendrein einen Aufschlag verlangte.

Beide Klägerinnen siegten über die staatlichen Institutionen. Die Bank wird die Rente in harter Währung auszahlen müssen, die Autobesitzerin erhält den überzahlten Betrag zurück. Das sind Präzedenzfälle für Hunderttausende von Menschen. Beide Prozesse zeugen vom wachsenden Bewußtsein für die Rechte des einzelnen gegenüber den allmächtigen Behörden.

Polen ist das einzige sozialistische Land, in dem es seit kurzem eine Bürgerrechtssprecherin gibt, im Westen würde man sagen: eine Ombudsfrau. Der Sejm wählte eine energische Frau auf diesen Posten, die Juraprofessorin Ewa Letowska. Seit Jahresbeginn erhielt sie schon über zwanzigtausend Briefe.

So beschwerten sich die Veteranen des Weltkrieges, daß die Bürokratie ihnen die Kombattantenleistungen hartnäckig verweigere. Repatriierte aus der Sowjetunion, die dort Häuser, Wohnungen und andere Liegenschaften zurückgelassen haben, warten voller Ungeduld auf die vom Gesetz garantierten Entschädigungen. Ehemalige Besitzer von Häusern und Plätzen in Warschau, die zum Beispiel wegen des Autobahn- oder U-Bahnbaus enteignet wurden, können die Stadt nicht dazu bringen, den ihnen zustehenden Gegenwert herauszurücken. Leute, die sowohl eine ausländische als auch eine polnische Rente beziehen, beklagen sich darüber, daß das Finanzministerium sie unrechtmäßigerweise der Hälfte ihrer inländischen Rente beraube. Tausende, die seit Jahren auf die Installierung oder Verlegung eines Telephonanschlusses warten, empören sich, weil die Telephone in erster Linie den Fernmeldebediensteten und anderen Privilegierten zugeteilt werden. Angestellte von Forschungsinstituten protestieren gegen den Grundsatz, Auszeichnungen nach der Länge der Dienstzeit und nicht nach wissenschaftlichen Leistungen zu vergeben. Autobesitzer wollen die Benzinrationierung nicht hinnehmen, da sie mit dem Gesetz unvereinbar sei.

Frau Letowska sagt: „Vor mir ersteht das Bild eines Staates, in dem nur wenig infolge von systemimmanenten, automatisch funktionierenden Mechanismen klappt und dafür um so mehr nach dem Grundsatz, daß jemand mit seinem Daumen darauf drückt. Nach Ansicht vieler Menschen sollte der Sprecher eine Art Riesenfinger sein, der diese Mechanismen in Bewegung setzt und am Laufen hält.“ Die Professorin hat recht. Die Ereignisse der letzten Jahre, vom Entstehen der Solidarność bis zu den jüngsten Streiks, haben gezeigt, daß es in Polen an selbsttätigen Mechanismen fehlt, um die Konflikte zu regeln. Jeder Streit um ein Auto, eine Rente oder ein Telephon, jeder Lohnstreik verwandelt sich augenblicklich in eine Auseinandersetzung zwischen Bürger und Staat und nimmt sogleich politischen Charakter an. In einem System, in dem es der Staat übernommen hat, derart viele Lebensbereiche – von Krippenplätzen bis zu Bestattungsunternehmen – zu regulieren, zieht er die Ansprüche und Frustrationen praktisch eines jeden Bürgers auf sich. So besitzt ein Staatsunternehmen das Monopol auf den Kraftfahrzeughandel, und nachdem es 1981 rund eineinhalb Millionen (!) Vorauszahlungen in Empfang genommen hat, also Milliarden Zloty, hat es seine Kunden in der Hand. Es kann die Liefertermine straffrei hinausschieben und die Autopreise beliebig anheben, was im übrigen bei der galoppierenden Inflation unvermeidlich ist.

Der Finanzminister braucht Devisen für das verschuldete Land, dem überdies die westlichen Sanktionen schwer zu schaffen machten und das weiterhin Kredite benötigt; bei seiner ständigen Suche nach Dollars ist er sogar bereit, sie den Rentnern fortzunehmen. Das einflußreiche und unantastbare Militär brauchte sich viele Jahre lang nicht um die wenigen Bürger zu kümmern, die den Wehrdienst wegen ihrer Überzeugung verweigern. Häftlinge, die in überfüllten Zellen saßen und keine richtige fachärztliche Betreuung erhielten, konnten weder mit Interesse für ihr Schicksal noch auf Schutz vor den Praktiken der Gefängnisverwaltung rechnen. Was kann ein einzelner Bürger machen, wenn die allmächtige Telephonbehörde jahrelang kein Telephon zuteilt? Ich selbst wurde einmal von einem Leser zu einer Jubiläumsparty aus Anlaß des zehnjährigen Wartens auf ein Telephon eingeladen. Ehrengast war der Leiter des örtlichen Fernmeldeamtes.