Von Hans Schuh und Henning Engeln

Wir schreiben das Jahr 2020. Weltweit auftretende verheerende Überschwemmungen, global gestiegene Temperaturen und außergewöhnlich heftige Stürme lassen keine Zweifel mehr aufkommen, daß der seit Jahrzehnten immer wieder vorhergesagte Treibhauseffekt eingetreten ist. Alarmiert vom weiterhin rasch steigenden Kohlendioxid-Gehalt der Atmosphäre, der eine Zuspitzung der Klima-Katastrophe befürchten läßt, verlangen mehrere Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, nun endlich grünes Licht zu geben für die längst vorbereitete internationale Aktion „Biologische Pumpe“: Im größten Experiment der Menschheitsgeschichte soll auf allen Weltmeeren durch gezieltes Aussetzen schnellwüchsiger Algenarten, gegebenenfalls durch Düngen und Zufuhr von Spurenelementen ein möglichst intensives Wachstum der Meeresflora induziert werden. Eine globale Algenblüte soll Kohlendioxid, das jede Pflanze zum Wachsen und Leben benötigt, aus der Atmosphäre „pumpen“ und so dem Treibhauseffekt entgegenwirken.

Selbst engagierte Kritiker dieser Aktion begrüßen es, daß erstmals die See- und Luftstreitkräfte fast aller Länder prinzipiell bereit sind, Seite an Seite für dieses gemeinsame Ziel zu kämpfen. Ozeanologen und Klimatologen befürchten je-, doch, daß der gigantische Eingriff in die Meeresökologie eine fatale Eigendynamik entwickeln könnte. Noch vor jeder Eiszeit, so warnen sie, habe es ein außergewöhnlich intensives Algenwachstum und ein rasches Absinken der CO 2-Werte in der Atmosphäre gegeben. Gelänge es nicht, das künstlich entfachte Aigenwuchern wieder rechtzeitig zu stoppen, dann werde die Klimaentwicklung möglicherweise in das Gegenteil umschlagen. Auf die Hitze könne eine Eiszeit folgen mit noch fataleren Konsequenzen. Statt mit gefährlichen Eingriffen an den Symptomen zu kurieren, sollten endlich das Bevölkerungswachstum und der fossile Energieverbrauch gebremst, der Regenwald wieder aufgeforstet und die Sonnenenergie noch stärker genutzt werden, argumentieren sie.

Glücklicherweise sind Debatten über mögliche Bekämpfungsstrategien eines realen Treibhauseffektes noch Science Fiction. Unumstritten ist jedoch, daß das „Treibhausgas“ Kohlendioxid in der Luft ständig zunimmt, und daß den Algen eine Schlüsselrolle zukommt in der Regulierung des COj-Haushaltes von Ozean und Atmosphäre. „Immer deutlicher tritt die direkte Verknüpfung zwischen Prozessen im Meer und in der Atmosphäre hervor“, sagte Professor Victor Smetacek Anfang Juni bei einem Arbeitstreffen von Algenforschern am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Das aktuelle Beispiel der ungewöhnlich intensiven Algenblüte im Kattegat und Skagerrak verdeutliche zudem, wie marines Plankton auf ein lokales Ungleichgewicht im Ökosystem reagiere und so das globale Gleichgewicht stabilisiere.

Neben Kohlendioxid nehmen die Algen auch Phosphate, Nitrate und Spurenelemente auf und entziehen diese weitgehend dem Stoffkreislauf, wenn sie zu Boden sinken und absterben. Normalerweise stoppt das Algenwachstum von selbst, wenn die Nährstoffe im Oberflächenwasser ausgehen. Die explosionsartige Algenzunahme vor der skandinavischen Küste konnte nur stattfinden, weil das Wasser überdüngt war. Hinzu kamen als Auslöser die ungewöhnlich lange Sonnenscheindauer im Monat Mai und besondere Windverhältnisse.

Ein reiner Zufall dürfte es gewesen sein, daß ausgerechnet jene einzellige Algenart Chrysochromulina polylepsis zur rechten Zeit in genügenden Mengen am Ort war, um sich so kolossal zu vermehren, sagt die Kieler Plankton-Forscherin Brigitte Babenerd. Und wahrscheinlich hätte dieses Naturphänomen kaum Aufsehen erregt, wenn es nicht mit einem Fischsterben einhergegangen wäre und die wirtschaftlich bedeutsamen Lachszuchten bedroht hätte, meinen viele Algenforscher.

Victor Smetacek hält es allerdings für völlig unangebracht, die Einzeller als „Killer“- und „Todes“-Algen zu apostrophieren, wie dies in der Presse immer wieder geschah. Warum die winzigen Pflanzen zu einer Verschleimung der Kiemen bei den Fischen führen, ist noch unklar. Ein Gift scheint es jedoch nicht zu sein, denn eine Verfütterung der Algen an Mäuse lieferte keine Hinweise auf eine toxische Wirkung. Für badende Menschen bestehe keinerlei Gefahr.