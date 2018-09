Von Henry Kissinger und Cyrus Vance

Wir haben beschlossen, diesen Aufsatz gemeinsam zu schreiben, weil wir zutiefst überzeugt sind, daß die Sicherheit der freien Völker und das Gedeihen der Freiheit die Wiederherstellung des außenpolitischen Konsenses zwischen Republikanern und Demokraten in der Außenpolitik erfordert. In mancher Hinsicht sind wir politisch verschiedener Meinung. Aber wir glauben, daß Amerika irgendwann das Ziel seines nationalen Wollens fixieren muß. Wird es bei jedem Wechsel in der Washingtoner Regierung neu definiert – oder wird auch nur über eine Neudefinition diskutiert –, so laufen die Vereinigten Staaten Gefahr, zu einem Faktor der Unbeständigkeit in der Welt zu werden. Die amerikanische Neigung, zwischen Säbelrasseln und unrealistischen Erwartungen hin- und herzuschwanken, wird sich verstärken. Andere Nationen – Freunde wie Widersacher – werden ihre eigenen Wege gehen, weil sie nicht in der Lage sind, ihre Politik an der Kontinuität der Amerikaner auszurichten, und so die Vereinigten Staaten mehr und mehr in die Bedeutungslosigkeit abgleiten lassen. Wenn es aber gelingt, eine breite Übereinstimung über unsere zentralen außenpolitischen Ziele zu erreichen, dann wird der 41. Präsident der Vereinigten Staaten in der Lage sein, sein Amt innen- wie außenpolitisch mit einem klaren Führungsauftrag zu übernehmen.

Bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden sich einige der Pfeiler, auf denen nach dem Zweiten Weltkrieg die globale Ordnung errichtet worden ist, beträchtlich verändert haben. Was die Vereinigten Staaten betrifft, so kann von ihrem atomaren Monopol schon längst keine Rede mehr sein. Unser Anteil an der Weltwirtschaft wird dann nicht einmal mehr halb so groß sein wie vor vierzig Jahren. Schon heute setzen einige Länder den Vereinigten Staaten auf dem wirtschaftlichen Sektor massiv zu: Japan, Westeuropa und jene Länder, die die Schwelle zur Industrienation erst kürzlich überschritten haben. Einige Länder verfügen bereits heute über Atomwaffen, andere könnten sich rasch zur Atommacht entwickeln. Die alten Sicherheitsprobleme zwischen Ost und West existieren bei alledem weiter, aber neue Probleme wie der staatlich geförderte Terrorismus und der internationale Drogenhandel kommen hinzu. Gleichzeitig werden die ärmsten Länder auch weiterhin humanitärer Hilfe bedürfen.

Außerdem wird die Liste der Beschränkungen, mit denen die Amerikaner leben müssen, immer länger: Trotz unserer großen militärischen Stärke verringern sich unsere Möglichkeiten, die Welt nach unseren Überzeugungen zu gestalten. Wir können es uns finanziell nicht mehr leisten, aus eigener Kraft international so viel zu bewirken wie in der Phase unmittelbar nach dem Krieg. Für viele unserer treuesten Freunde scheint die Bedrohung der freien Welt durch die Sowjetunion – insbesondere seit dort Reformer an der Spitze stehen – geringer geworden. Aus dieser Sicht verringert sich die Abhängigkeit des Westens von Amerika. Folglich müssen die Vereinigten Staaten neue, subtilere und umfassendere Formen der politischen Führung entwickeln.

Seit 1941 haben sich Generationen von Amerikanern zu der weltweiten Verantwortung bekannt, die den Vereinigten Staaten auferlegt wurde. Heute indessen hat man den Eindruck, daß eine wachsende Zahl von Amerikanern es lieber sehen würde, wenn die Vereinigten Staaten international weniger aktiv wären. Sie verlangen, daß andere Nationen mehr Risiken, Verantwortlichkeiten und finanzielle Lasten auf sich nehmen, wo es darum geht, die Weltordnung und den Wohlstand zu erhalten. Wir haben Verständnis für die Frustration, die hinter dieser Stimmung steht. Aber es ist die Pflicht unserer politischen Führung, dafür zu sorgen, daß solche Enttäuschungen nicht wichtige amerikanische Interessen und die Verteidigung der Freiheit gefährden.

Die Präsidentschaftskandidaten unserer beiden Parteien dürfen sich nicht mit der Beschreibung bestimmter taktischer Züge begnügen, sondern müssen ihre Vision von der Rolle Amerikas in der Welt darstellen. Sie sollten erklären, welche internationalen Engagements sie verstärken, reduzieren oder anderen zuordnen würden. Dabei hoffen wir, daß sie sich über folgendes im klaren sind: Die Vereinigten Staaten haben im Blick auf ihre vitalen Interessen bestimmte Wege beschritten, die nicht unter Berufung auf irgendwelche flüchtigen Moden verlassen werden können.

Um zu veranschaulichen, was wir meinen, wollen wir aus dieser Perspektive einige Hauptprobleme der Außenpolitik beleuchten und dabei mit dem Kernproblem unserer Politik gegenüber der Sowjetunion beginnen.