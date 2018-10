Inhalt Seite 1 — Das Duell beginnt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Ulrich Schiller

Yale gegen Harvard? Als ob der Präsidentschaftswahlkampf ein Match der Ostküsteneliten wäre, hat Vizepräsident Bush seine eigene akademische Erziehung an der Yale-Universität in New Haven/Connecticut in Gegensatz zu der seines Kontrahenten Michael Dukakis gestellt, der die Harvard Law School in Cambridge/Boston absolviert hat. George Bushs Fingerzeig hatte freilich ein sehr eng gestecktes Ziel. Mit Yale, so erklärte der zwar noch nicht bestätigte, aber unumstrittene Präsidentschaftskandidat der Republikaner, verbinde sich kein politisches Symbol und keine ideologische Färbung. Harvard hingegen stünde für einen „philosophischen Kult“, der sich stets mit „extrem liberalen“ Positionen identifiziere. Auf gut deutsch: Wer wie Dukakis, der designierte Präsidentschaftskandidat der Demokraten, von Harvard kommt, der stehe a priori sehr weit links; und wenn er dann noch, so Bush weiter über den Konkurrenten, seine außenpolitischen Einsichten aus den „Boutiquen von Harvard“, sprich: den Kreisen der linken Schickeria, bezogen habe, müßte eigentlich jedem klar sein, was von Dukakis’ Berufung auf die politische Mitte zu halten sei.

Kein Zweifel, die Schlacht zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten ist nicht nur eröffnet, sie ist bereits voll im Gange. Kaum daß die Vorwahlen vorüber sind und obwohl die Nominierungsparteitage noch einen beziehungsweise zwei Monate entfernt sind, schießen sich die Präsidentschaftsbewerber bereits aufeinander ein.

Vor allem drängt es die Republikaner zur Eile. Sie wurmt es, daß sich Dukakis bisher relativ bedeckt halten konnte, was seine „Ideologie“ und Einstellung zu harten innen- wie außenpolitischen Bekenntnisfragen betrifft. Während der Vorwahlen hatte Jesse Jackson das linke Wählerspektrum der Demokraten angesprochen und Dukakis damit eine Art Flankenschutz gewährt. Dieser Schutz fällt jetzt weg, und die Republikaner wollen keine Minute verlieren, um von Michael Dukakis „die Rinde abzuschälen“, wie sich Senator Robert Dole ausdrückte.

Dole und die anderen Verlierer der republikanischen Vorwahlen hatten sich am Wochenende in Denver/Colorado zu einem „Einheitsfest“ mit dem Sieger George Bush versammelt. Unisono zogen sie gegen Dukakis vom Leder. Alexander Haig nannte ihn den Kandidaten eines „radikalen und gefährlichen Wandels“, dessen Botschaft voll der „pessimistischen Malthusianismen Prognosen“ sei. Jack Kemp, noch immer der Held der extremen Rechten, klebte den außenpolitischen Vorstellungen des demokratischen Kandidaten das Etikett einer „McGovern-Doktrin des Isolationismus, Pazifismus und Neutralismus“ auf. Ob Dukakis mehr mit George McGovern zu vergleichen wäre, der 1972 gegen Richard Nixon scheiterte, oder aber mit Jimmy Carter, der die demokratische Präsidentschaft 1980 an Ronald Reagan verlor – darüber gab es taktische Meinungsverschiedenheiten bei den Republikanern. In der Wahlkampfstrategie gegen den Demokraten jedoch waren sie sich einig: Dukakis müsse dem Wahlvolk dargestellt werden als der Kandidat, der die Steuern erhöhen will, der dem unschuldigen Bürger ein Heer von Steuerfahndern auf den Pelz schicken wird, der gegen die Todesstrafe und somit nachsichtig gegenüber Kriminellen ist, der die Streitkräfte gefährlich beschneiden und die Außenpolitik internationalen Organisationen, allen voran den Vereinten Nationen, überlassen will.

Die in Denver begonnene Offensive der Republikaner hat ihren Grund: George Bush schneidet nach einer Gallup-Umfrage vom Mai schlecht ab gegen Dukakis. Auf die Frage, ob sie den Kandidaten „günstig“ oder „ungünstig“ beurteilen, entschieden sich die Befragten bei Bush mit 52 zu 41 Prozent für „günstig“, Dukakis hingegen wurde mit einem Verhältnis von 71 zu 15 Prozent weitaus besser beurteilt. Bis zu den Wahlen im November kann sich zwar noch vieles ändern, doch behaupten einige Wahlkampfauguren, in der Regel entsprächen die Prognosen des Frühsommers den Ergebnis im November. Wunschdenken? Mag sein. Doch besonders die republikanische Rechte zeigt sich von George Bushs bisheriger Selbstdarstellung aufs Höchste alarmiert. Sie vermißt das ideologische Engagement des Vizepräsidenten Ohne klares Profil, so schreibt der Herausgeber des Conservative Digest, Richard Viguerie, könne Bush jedoch weder die republikanische Gefolgschaft zu begeistertem Einsatz entflammen – wie Ronald Reagan 1980 – noch die Leute das Fürchten vor den Demokraten lehren. Wird es Finanzminister James Baker zufallen, die verschiedenen Flügel der Republikaner zusammenzubringen und die Strategie für das Präsidentschaftsfinale zu koordinieren? Die Berichte mehren sich, nach denen Baker im Anschluß an den Weltwirtschaftsgipfel von Toronto für Bush noch einmal (zum ersten Mal 1980) die Wahlkampfleitung übernimmt.

Vor allem im Verhältnis zu den schwarzer. Wählern will sich Bush vom jetzigen Amtsinhaber unterscheiden. Den ersten Schritt hat er bereits getan, indem er vor überwiegend schwarzen Studenten der Universität von Ohio anders als Reagan die konsequente Durchsetzung der Bürgerrechte für die rassischen Minderheiten versprach, Besonders aufgestiegene Schwarze könnten für republikanische Wahlparolen ein Ohr haben. Sie fürchten, ein demokratischer Präsident werde aus Tradition Sozialprogramme einführen und dafür die Steuern erhöhen. „Und dann sind wir wieder da, wo wir früher waren“, sagte eine junge schwarze Lehrerin. Der schwarze Prediger Jesse Jackson hingegen möchte im demokratischen Wahlprogramm unbedingt den Punkt „Steuererhöhung“ unterbringen.