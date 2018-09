Die Rentier- und Wildpferd-Jäger der Magdalenien-Kultur haben vor 12 000 Jahren vermutlich einen schwunghaften Tauschhandel mit fossilen Schneckengehäusen betrieben. Wahrscheinlich dienten die Schneckenhäuschen, die in mehreren Höhlen der Nordwestschweiz gefunden wurden, als Schmuck oder Kleidungsbesatz. Eine artliche Bestimmung ergab, daß die Schmuckschnecken vorwiegend aus dem Mainzer Becken stammten, das vor etwa 30 Millionen Jahren Teil einer Meeresstraße war. Noch heute kann man, vor allem in der Alzeyer Gegend, gelegentlich fossile Schmuckschnecken jener Art auflesen.

Ein anderer Teil der untersuchten Schmuckschnecken war vermutlich via Tauschhandel von der oberen Donau, aus dem Pariser Becken und von der Mittelmeerküste in die Nordwestschweiz gelangt. Auch an Magdalenien-Fundplätzen in Deutschland wurden bereits Schmuckschnecken aus dem Mittelmeerraum und vom Atlantik entdeckt. Grabungen an einem rund 25 000 Jahre alten Zeltlager der Gravettien-Kultur bei Bad Kreuznach zeigen, daß schon zu dieser Zeit Schmuckschnecken aus dem Mittelmeergebiet eingetauscht wurden. EP

Spinnefreund sind sich gemeinsam jagende Spinnen der Art Eriophora bistriata. Diese Radnetzspinnen, Verwandte unserer Kreuzspinnen, leben in Südamerika. Mit ihrer Ernährungsstrategie bilden sie eine große Ausnahme, denn gewöhnlich sind Spinnen aggressive Einzelgänger. Wie aus der Zeitschrift Naturwissenschaften (Bd. 75/88, S. 208) hervorgeht, spinnen die Vertreter dieser Art zwar ihr eigenes Netz und erledigen kleine und mittelgroße Beutetiere im Alleingang. Große Brocken, etwa Nachtschmetterlinge, lösen durch ihr heftiges Gezappel jedoch derart starke Vibrationen in dem Netz aus, daß Jagdgenossen aus Nachbarnetzen zu Hilfe eilen. Wurde im Experiment diese Hilfe unterbunden, dann befreiten sich die gefangenen Tiere und hinterließen ein zerstörtes Netz. Noch unklar ist, ob möglicherweise die Gleichaltrigkeit dieser in Kolonien lebenden und synchron aufwachsenden Spinnentiere das kooperative Verhalten entscheidend beeinflußt. ChW