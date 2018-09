Zumindest am Anfang geriet der CDU-Parteitag zu einer einzigen Scheit-Kanonade der Delegierten. Wenn der Kanzler, wie er es in Wiesbaden abermals tat, das Bild von der Karawane strapaziert, die unbeeindruckt von Widrigkeiten weiterzieht, dann wollen die Christdemokraten an der Basis nicht die Kamele sein, die den Wust der Widersprüche, Handwerksfehler und unausgesetzten Streitigkeiten in Bonn schleppen müssen.

Andererseits: eine stehende Ovation, als sich Helmut Kohl in einer ungewohnt kämpferischen Rede verteidigte und den Spieß sogar mit dem Argument umdrehte, offenkundig habe die Partei den Wechsel in die Regierungsrolle mit ihren Sach- und Koalitionszwängen noch nicht ganz nachvollzogen. Die Stimmung in der Union ist labil. Verlangt die CDU in der Bundespolitik nach eigener Handschrift und Entschiedenheit, so vermißt der Kanzler bei seiner Partei den langen Atem. Man ärgert sich übereinander.

Die nervösen Spannungen, die daraus erwachsen, machen es auch Heiner Geißler schwer, in Neuland vorzustoßen. Zwar ahnt die Union, daß sie nicht als Trutzburg gegen den Zeitgeist überleben kann. Doch im Augenblick neigt sie mehr zu konservativen Mustern (mit einigen modernen Einsprengseln), zumal in der Deutschlandpolitik und beim Paragraphen 218. Da wird programmatisch zurück- und nicht vorausgeschrieben.

Die CDU führt den Spreizschritt einer Volkspartei vor, die alte Wähler nicht verlieren und auf neue nicht verzichten möchte. Ein solcher Spagat mag unvermeidlich sein, aber eine besonders dynamische Haltung, die erlaubt er nicht. C.-C. K.