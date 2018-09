Inhalt Seite 1 — Pfand für Europa Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die DG Bank plant mit der Volksfürsorge den Einstieg in den europäischen Versicherungsmarkt / Rudolf Kahlen

Die Zeit drängt. Hans Matthöfer muß die gewerkschaftseigene Versicherungsgruppe Volksfürsorge (Vofü) schnellstens verkaufen. Der Chef der Beteiligungsgesellschaft für Gemeinwirtschaft (BGAG) braucht nämlich dringend Geld, damit er im Herbst einen Milliardenkredit zurückzahlen kann. Den hatte der Schweizerische Bankverein dem klammen Gewerkschaftskonzern vor einem Jahr eingeräumt – gegen die Volksfürsorge als Sicherheit. Bis zum Herbst muß der Ex-Finanzminister das Pfand auslösen, damit die Versicherung, nicht für einen Spottpreis an den Gläubiger fällt.

Noch bestimmt allerdings ein anderer die Dramaturgie des Verkaufstücks um die Volksfürsorge; Helmut Guthardt. Der Chef des genossenschaftlichen Spitzeninstituts DG Bank liebäugelt seit geraumer Zeit mit der Versicherungsgesellschaft. Mit Matthöfer ist er sich auch schon einig „über die grundsätzlichen Bedingungen, die dem Kaufvertrag zugrunde gelegt werden sollen“. Den Preis für die Dreiviertelmehrheit an der Volksfürsorge veranschlagten beide im Frühjahr auf rund 2,25 Milliarden Mark. Allerdings macht Guthardt die Transaktion von einer Auflage abhängig: Der dieser Tage zwischen dem Volksfürsorge-Vorstand und der Gewerkschaft Handel, Banken und Versicherungen (HBV) ausgehandelte Haustarifvertrag mit einer weit über das gesetzliche Maß hinausgehenden Mitbestimmungsregelung solle vom Tisch.

Das schaffte Matthöfer zwar in der vergangenen Woche nicht ganz, aber er erreichte eines: Volksfürsorge-Chef Werner Schulz und seine Kollegen segneten den Tarifvertrag vorerst nicht ab.

Der Verkauf der Vofü sollte ursprünglich zur Jahresmitte abgewickelt werden. Doch „drei weitere Monate“, pokert Guthardt, „spielen dabei keine Rolle“. Im Grunde aber will der gelernte Bankkaufmann nicht lange warten, bis er den drittgrößten deutschen Versicherer dem genossenschaftlichen Bankenverbund zuschlagen kann. Den Platz vier in der deutschen Assekuranz-Hitliste besetzen die Genossen längst mit ihrer R+V Versicherung.

Schon im Herbst vergangenen Jahres ließ Guthardt der Öffentlichkeit fein säuberlich vorrechnen: „Die Addition der Geschäftsvolumina beider Gesellschaften ergibt für 1987 ein Prämienvolumen von rund 7,7 Milliarden Mark“, wodurch die neue Gruppierung in der Bundesrepublik „den zweiten Rang“ einnähme – nach dem Branchenprimus Allianz. Dessen Beitragseinnahmen waren allerdings im vergangenen Jahr mit 15,6 Milliarden Mark immer noch doppelt so hoch.

Als gemeinsames Dach für beide Versicherer plant Guthardt die Gründung einer neuen Holding, an der neben der DG Bank auch genossenschaftliche Zentralbanken beteiligt sein sollen. In diese Gesellschaft werden die Dreiviertelmehrheit an der Volksfürsorge und die R+V Versicherung zu hundert Prozent eingebracht. Jede Gruppe soll dabei „ihre bewährte Identität und Vertriebsstruktur beibehalten und am Markt weiter selbständig tätig sein“.