Kennen Sie jemanden, der "filminteressiert" ist, sich "vieles schnell erarbeiten" und gegebenenfalls auch "locker mit Filmmenschen parlieren" kann? Einen "Sympathieträger", der "den Betrachter auf freundlich-humorvolle Art ernst nimmt" und außerdem einer Generation angehört, "die sie/ihn für jung und alt akzeptabel sein läßt"? Falls ja, sollten Sie nicht zögern, die betreffende Person bei der ARD-Filmredaktion in Frankfurt namhaft zu machen. Denn dort, im Zentrum der Fernseh-Republik, wird derzeit an einer neuen, richtungweisenden Kinosendung gebastelt, die mit dem Spaß an der Kunst endlich Ernst machen soll. Gesucht: ein Moderator! Das kann doch nicht schwer sein.

"Locker mit Filmmenschen parlieren", das konnte bisher vor allem der muntere Albert Krogmann in "Bitte umblättern", dem Kulturmagazin mit Schlafzimmer-Blick. Kühn und geduldig plazierte er sein Mikrophon samt Kamera in den Vorzimmern Hollywoods, entführte uns in Arnold Schwarzeneggers Fitness-Studio und in Giorgio Moroders Computer-Reich. Doch nun soll alles noch frischer, noch frecher, noch munterer werden. So will es jedenfalls die Programmkonferenz der ARD-Fernsehdirektoren, die im Herbst letzten Jahres der Frankfurter Filmredaktion den Auftrag gab, sich Gedanken über das Kinomagazin der Zukunft zu machen. Das Ergebnis ist der "Entwurf einer regelmäßig im Hauptabendprogramm ausgestrahlten Unterhaltungssendung übers Kino", sechs Seiten bedrucktes Papier, in denen man nicht lang genug schmökern kann. Bitte umblättern – die Kino-Show ist da!

"Ohne jegliche Highbrow-Attitüde" nämlich soll uns in Zukunft das Neueste aus der Welt des Films serviert werden. Stattdessen gibt es "aktuelle Informationen und möglichst ebenso frischen Klatsch" – "ob nun Paul Newman Salatsoßen produziert, oder Adriano Celentano bei der RAI in Ungnade fällt, weil er in einer Fernsehsendung eine politische Empfehlung gegeben hat." Außerdem im Programm: eine "aktuelle Hitparade" ("kurz gefaßt die Ergebnisse der Abstimmung an der Kinokasse") und "die Quizfrage des Monats" ("verlost werden könnte eine Reise zu einem deutschen/europäischen Filmstudio"). Nebenbei sollen "zwei pfiffige Leute, die sich wirkungsvoll zu artikulieren verstehen", über neue Kinofilme plaudern – aber, Filmkünstler aufgepaßt, "zur Sprache kommen sollten nur Filme, deren Erörterung unterhaltend zu werden verspricht". Also keine bösen Bayern-Satiren von Herbert Achternbusch, keine Vergangenheits-Bewältigungen von Thomas Brasch, keine Asylanten- und Rollstuhlfahrer-Filme – zum Teufel mit der Kunst, Kurzweil ist angesagt!

Derartig "populär" orientiert, soll das flotte Magazin auch zur populärsten Sendezeit seine Schaubude aufschlagen dürfen. "21.00 Uhr wäre gut, 20.15 Uhr besser." Und: "Unter 30 % der Haushaltsquote wäre die Sendung ein Flop." Schließlich soll ja ein Massenpublikum zum Kino-Genuß animiert werden – und die Massen fängt man halt nicht mit Kritik, sondern mit "Exzentrikern, Exoten und abenteuerlichen Schauplätzen", mit frischem Klatsch und Tratsch, garniert mit Adriano Celentanos Showeinlagen und Paul Newmans Salatsoßen.

Fehlt nur noch ein Moderator, der das bunte Gemisch mit dem nötigen Frohsinn präsentiert. Wie man hört, ist Loriot für den Posten im Gespräch. Von ihm könnte es abhängen, "ob eine Sendung gelingt, die von der Filmwirtschaft als kinofreundlich angesehen wird, ohne unseren Zuschauern als schlichte Reklame zu erscheinen".

Eine schöne Vorstellung: Loriot spricht mit Otto Waalkes über dessen neuen Film. Und danach spricht Otto mit Loriot über Loriots neuen Film. Dann kommt die Quizfrage, Hauptgewinn: eine Reise zu den Dreharbeiten zu "Otto III". Schließlich die Kino-Hitparade: Otto liegt vorn. Zuletzt singt der Männerchor der deutschen Filmwirtschaft: "Das gibt’s nur einmal, das kommt nie wieder." Und danach ist Ruh’ im Kino. Endgültig. Andreas Kilb