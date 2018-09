München: "Herbert Achternbusch. Der Maler"

Der April 1983 gehört zu den historischen Daten im ewigen Ringen zwischen Kunst und Macht. Damals verweigerte der Meineidbauer und Innenminister Zimmermann dem ähnlich bayrischen Schlitzohr Herbert Achternbusch aus sittlich-moralischen Gründen die Kleinigkeit von 75 000 Mark Filmförderung. Dieser ordnungspolitische Willkürakt erhob Achternbuschs C-Picture "Das Gespenst" unverhofft in den Rang eines Meisterwerkes, er zwang den Berufsbayern aber auch, sich auf seine Ausbildung als Maler zu besinnen. Nach einer Pause von sechzehn Jahren, in denen er als Schriftsteller und zumindest bei der gefirmten Kritik als erfolgreicher Filmer gewirkt hatte, begann Achternbusch 1984 wieder zu malen. Sein Genie war nie verkannt, es wurde im Gegenteil überschwemmt mit hermeneutischer Liebe. "Sie haben mich alle mit ihrer schäbigen Neugier verrecken lassen", schimpft der ewige Anarchist. Seine Bewunderer konnten sich nie mit einem Barbaren im Kulturgarten zufrieden geben, der Katalog mit seinen Stumpf- und Dumpfsätzen liefert wieder schöne Beispiele dafür. Der ochsensture Achternbusch hätte diesen kritischen Aufgalopp aber gar nicht nötig: Seine Bilder sind mit ihrem Primitivismus ganz und gar eigenständig, heftige Manifestationen des künstlerischen Selbstbewußtseins, Blätter und Leinwände füllende Exzesse des Größenwahns. Die wenigen Zeichen beziehen sich immer auf seine Kindheit, seine Mutter, seine früheren und heutigen Lebensumstände. Über-Zeitungsseiten, verfremdete Familienphotos verweisen ausschließlich auf den Maler. Selbst wenn vordergründig von Tschernobyl und von den Nazis die Rede ist, meint der Künstler nur sich. Hier scheint nichts auf, hier bricht sich nur ein Fundamentalist Bahn, fordert Anerkennung als Unikat, macht, hetzt, tut. Sein rücksichtsloser Universaldilettantismus kennt keine Vorbilder, kennt nur sich, den allmächtigen, allgewaltigen, alles nach seinem Bild und Gleichnis formenden Pankreator Herbert Achternbusch. (Münchner Stadtmuseum, bis 31. Juli; anschließend in Berlin, Düsseldorf, Wien und Hamburg.) Willi Winkler

Wichtige Ausstellungen

Berlin: "Schätze aus dem Topkapi-Serail – Das Zeitalter Süleymans des Prächtigen" (Große Orangerie, Schloß Charlottenburg bis 31.7.; Katalog 35 DM)

Darmstadt: "That’s Jazz – Der Sound des 20. Jahrhunderts" (Mathildenhöhe bis 28.8.; Katalog 60 DM)

Essen: "Prag um 1600 – Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II." (Villa Hügel bis 30.10.; Katalog 50 DM)

Frankfurt: "Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller" (Schirn Kunsthalle bis 14.8.; Katalog 48 DM)